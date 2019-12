Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Wie an allen 365 Tagen im Jahr hatte der Zoo auch über Weihnachten geöffnet – jeweils von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Doch am ersten Feiertag hat Zoodirektor Bernd Hensch die Bereitschaft seiner etwa 40 Mitarbeiter, die Tiere im Schichtdienst quasi rund um die Uhr zu versorgen, zum Anlass genommen, den 13 Diensthabenden Danke zu sagen. Bepackt mit einer Kiste voller Geschenksäckchen, in denen Knacker und Salami lagen, hat sich der selbst ernannte Weihnachtsmann ohne Rauschebart und Rute auf eine Runde durch den Zoo begeben.

"Mir ist diese kleine Geste der Anerkennung wichtig", betonte der Zoodirektor, der auch das Wildschweingehege aufsuchte, in dem gerade Axel Terne damit beschäftigt war, die Rotte mit Futter abzulenken, um in Ruhe sauber machen zu können. Der Tierpfleger ist am ersten Feiertag 51 Jahre alt geworden und hätte damit eigentlich einen weiteren Grund aufzählen können, warum er lieber zu Hause geblieben wäre. "Aber das hätte ich als unkollegial empfunden. Wir sind drei Leute im Revier. Da ist jeder alle drei Jahre Weihnachten an der Reihe", sagte er nur.