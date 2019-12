Heinz Herrmann

Frankfurt (MOZ) Thorsten Müller vom USC Viadrina hat die 7. Auflage der Frankfurter Blitzmeisterschaft gewonnen. Eingeladen hatte Organisator Siegfried Preuß – und aus den beiden Schachabteilungen der Frankfurter Vereine SV Preußen und USC Viadrina folgten jeweils acht Akteure seinem Ruf in das Vereinsheim des SV Preußen. Dort nahmen dann bei sehr guten Spielbedingungen die 16 Spieler den anstrengenden Kampf um Punkte und Platzierungen auf.

Es waren insgesamt 15 Runden im Blitzschach zu absolvieren. Blitzschach ist eine der verbreitetsten Wettkampfformen des Schachs, bei der jedem Spieler nur fünf Minuten für die komplette Partie zur Verfügung stehen. Spannende Kampfverläufe, sich schnell verändernde Konstellationen auf dem Schachbrett und die Unvorhersagbarkeit des Resultats sind hierfür charakteristisch. Zügige Auffassungsgabe und schnelle Reaktionen sind vonnöten, um möglichst erfolgreich abzuschneiden.

Bronze für Siegfried Preuß

So war das Frankfurter Turnier dann auch eine interessante und spannungsgeladene Angelegenheit, bei der sich am Ende dennoch die Favoriten durchsetzten. Nach zwei Jahren in Folge auf dem Silberplatz konnte sich Thorsten Müller vom USC Viadrina diesmal mit 12,5 Punkten aus den 15 Partien den Meistertitel sichern. Ausschlaggebend hierfür sicherlich der Sieg im direkten Duell gegen Tomasz Galaszewski (USC Viadrina), der dadurch auf den zweiten Platz verwiesen wurde. Zwölf Punkte standen zum Abschluss auf seinem Konto.

Der Bronzerang ging an Siegfried Preuß vom gastgebenden SV Preußen. Mit 10,5 erkämpften Punkten konnte er damit seine Platzierung des Vorjahres wiederholen. Er profitierte auch vom Ausgang der wohl dramatischsten Partie des Abends. In seiner Partie gegen Thomas Noack hatte er bereits die Dame als stärkste Figur abgegeben, wehrte sich aber nach Kräften und nutzte seinen Zeitvorteil. Am Ende zeigte die Uhr noch eine Sekunde Restzeit für Preuß, während die Zeit für Noack abgelaufen war.

Lippert beim Nachwuchs vorn

Beide Vereine steuerten Sachpreise für die Gewinner und Platzierten bei. Einen solchen konnte Grit Lippert (USC Viadrina) als beste Teilnehmerin in Empfang nehmen. In der Endabrechnung erreichte sie mit 7,5 Punkten Platz 10. Auch vier Nachwuchsspieler waren am Start, allesamt vom USC Viadrina. In dieser Kategorie machte dann Daniel Lippert das Rennen. Acht Punkte benötigte er dafür und Platz 9 war der Lohn.