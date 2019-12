Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Das diesjährige Weihnachtsbaby der Immanuel Klinik Rüdersdorf wurde zwar nicht am 24. Dezember geboren, dafür aber in der Heiligen Nacht. Wie Klinik-Sprecherin Lydia Stübler berichtete, kam das Mädchen mit dem Namen Amor Berlin um kurz nach 4 Uhr mit auf die Welt. Für Njeri Scholastica Kamau und Robert Berlin aus Strausberg ist Amor das erste Kind. "Es ging alles ganz schnell", erzählte der Papa. "Wir konnten leider nicht ins Krankenhaus Strausberg fahren, weil der Kreißsaal geschlossen ist – deshalb sind wir schnell nach Rüdersdorf. Die Stimmung im Kreißsaal mit Hebamme Ulrike Manthe war klasse, wir haben uns zu jeder Zeit gut aufgehoben gefühlt. Auch auf der Wochenbettstation waren alle super lieb und haben sich toll um uns gekümmert." Mama Njeri, ihre Schwester und Amor teilen sich nun ein Familienzimmer in der Klinik, bevor es nach Hause geht. Amor war die 1017. Geburt in der Immanuel Klinik in diesem Jahr.

Am Nachmittag des ersten Feiertages folgte ihr noch Jamie Freund. Der Junge wurde um 19.14 Uhr mit 51 Zentimetern und 3630 Gramm geboren. Mit den Eltern Sabrina Freund und Ronny Vierath aus Strausberg, für die es das erste gemeinsame Kind ist, freuen sich die vier Geschwister Jano (5), Anton (7), Jacel (8) und Sheryl (18).

Wie Njeri Kamau wollte Sabrina Freund in Strausberg entbinden. Kurz vor Weihnachten erhielt sie einen Anruf von einer Hebamme des Strausberger Krankenhauses, dass der Kreißsaal dort wegen personeller Engpässe über die Feiertage geschlossen ist. Am 24. packte die Familie noch zu Hause gemeinsam Geschenke aus.