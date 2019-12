MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie bringen das Kunststück fertig, mit so etwas Altmodischem wie Punkrock noch zu provozieren: Die Rostocker Band Feine Sahne Fischfilet ist immer für Schlagzeilen gut. Sie zeigen Rechtsextremisten die Zähne und sorgen mit kontroversen Äußerungen für Schlagzeilen. Ihr Karrierestar war auf dem platten Land, in der abgelegenen Kleinstadt Jarmen in Vorpommern. Im Juni 2015 waren sie noch als Vorband der Toten Hosen in der Messehalle. Eine kometenhafte Karriere. Am Freitag geben sie in der Messehalle 1 als Headliner um 20 Uhr ein Konzert.