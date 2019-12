Ines Weber-Rath

Letschin (MOZ) Die Vereinsmitglieder aus dem Sopienthaler "Haus Regenbogen", dem Letschiner Kleintierzuchtverein und aus dem Verein Domäne Wollup dürfen sich freuen: Die Besucher, die in diesem Jahr die Angebote im Rahmen des Letschiner Lebendigen Adventskalenders genutzt haben, waren sehr spendabel. Die schwere Spendenbox, die am Vorabend des Heiligabend in den Räumen des Coworking Oderbruch in der Letschiner Alten Schule geöffnet wurde, ließ es ahnen: Es gab einen neuen Spendenrekord! 1890,61 Euro zählten die Adventskalender-Organisatoren um Sigrid Bergemann, Mario Ambos und Kai-Peter Czernizky vom Letschiner Unternehmerstammtisch. Bürgermeister Michael Böttcher rundete vor Ort auf 1900 Euro auf.

Über die Hälfte der Summe, also 950 Euro, dürfen sich die Mitglieder des Trägervereins vom "Haus Regenbogen" freuen. Das Geld soll in den Kauf neuer Matratzen für einige der Gästebetten in der vorwiegend durch Kinder- und Jugendgruppen genutzten Herberge fließen.

"In diesem Jahr sind wir gerade so über die Runden gekommen, können die Spende also dringend gebrauchen", sagt Herbergsleiterin Madlen Zachau, die Kassenwartin der Trägervereins.

Der hatte bei der Vergabe der Schneeflocken-Symbole an die Gastgeber der Adventskalender-Stationen am 7. November die meisten Stimmen bekommen. Denn die Gastgeber durften auch diesmal über die Verwendung des Spendenerlöses entscheiden. Fünf Vereine hatten sich beworben. Die zweitmeisten Stimmen bekamen der Kleintierzucht- und der Domäne Wollup-Verein. Sie erhalten jeweils 475 Euro.

Bürgermeister ist Bruch-Kenner

"Das Geld fließt in die Ausrichtung der Feier zum 100. Geburtstag unseres Kleintierzuchtvereins im kommenden Jahr", sagt Vereinsvorsitzende Elke Bublitz. Die Wolluper Domäne-Vereinsmitglieder werden das Spendengeld für den Kauf neuer Schautafeln für die Heimatstube am Park nutzen, kündigte Wolfgang Schlabe an. Mit ihnen soll die Ausstellung zur Geschichte der Domäne "aufgepeppt" werden.

Torsten Kohn vom Coworking Oderbruch hat den Rahmen genutzt, um den Sieger des "Oderbruch-Rätsels" zu küren: Letschins Bürgermeister Michael Böttcher. Er hat 13 der 15 Bilder aus dem digitalen Geländemodell des Bruchs zwischen Lebus und Hohenwutzen erkannt.