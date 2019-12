Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Zum ersten Seelower Blutspendetermin an Weihnachten haben am Donnerstag 111 Spender etwas von ihrem Lebenssaft abgegeben. "Ab 9 Uhr standen die Spender Schlange", berichtet Burkhard Scherzer, der Cheforganisator der Blutspenden im Seelower Feuerwehrhaus. Bis zum Mittag hielt der Zulauf an. "Ich will anderen helfen. Und mir tut das selbst gut", sagt die Alt Rosenthalerin Monika Post (57) beim Verlassen des Gerätehauses.

Wie sie sind auch Seelows Stadtbrandmeister Candy Schmiedeke und die meisten seiner Mitstreiter in der Wehr regelmäßige Blutspender. Die sechs Spenderliegen waren am Donnerstag im fliegenden Wechsel belegt. Für Schwester Christin und ihr Team lohnte sich der Einsatz. "An Feiertagen, Wochenenden und Brückentagen haben einfach die meisten Leute Zeit", weiß die Mitarbeiterin des DRK-Blutspendedienstes.

Für die Spender gab es jeweils ein kleines Weihnachtsgeschenk – eine rote Thermoskanne oder einen Shopper. In der Feuerwehrküche kümmerten sich neben Burkhard Scherzer Steven Rügebrecht und Alexander Gericke um den Imbiss für die Spender.