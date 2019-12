MOZ

Bernau (MOZ) Die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDG) übernimmt auch in dieser Saison wieder die Entsorgung der Weihnachtsbäume. Sie beginnt am 2. Januar in Bernau, teilte das Unternehmen mit. Die Bäume werden nach der Sammlung zur thermischen Verwertung in das Holzheizkraftwerk nach Eberswalde gebracht. Mitgenommen werden daher nur Weihnachtsbäume ohne Dekoration, Lametta, Kunstschnee und Transportverpackungen. Bäume, die länger als drei Meter sind und einen Stammdurchmesser von mehr als zehn Zentimeter aufweisen, müssen an den Barnimer Recycling- und Wertstoffhöfen angeliefert werden, heißt es. Die Abholung erfolgt wie gewohnt an den öffentlichen Glasstellplätzen der Ämter und Gemeinden. Das Ablegen anderer Abfälle ist nicht gestattet und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die verfolgt wird.

Folgende Abhol-Termin stehen fest: Stadt Bernau am 2., 6., 9., 14., 17., 22., 27., und 30. Januar; Gemeinde Wandlitz und Gemeinde Panketal am 3., 15., und 23. Januar; Gemeinde Ahrensfelde, Amt Biesenthal-Barnim und Stadt Werneuchen am 7., 20. und 28. Januar; Gemeinde Schorfheide am 10. und 24. Januar.

Die Webseite der Barnimer Dienstleistungsgesellschaft mbH www.kw-bdg-barnim.de sowie die BDG-MüllApp informieren über alle Termine und auch die Abholplätze. Für mögliche Fragen steht auch die Kundenbetreuung des Unternehmens unter der Telefonnummer 03334 526200 zur Verfügung.