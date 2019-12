Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Bürgermeister und Landrat hatten sich gerade verabschiedet, da wurde die Eberswalder Berufsfeuerwehr am Dienstagmittag zu ihrem 904. Einsatz in diesem Jahr gerufen. In einem Wohnblock an der Flämingstraße war ein Heimrauchmelder losgegangen, nachdem sich im Hausflur Qualm ausgebreitet hatte. "Zum Glück war der Grund dafür eher harmlos", erklärte Einsatzleiter Eick Reimann später: Eine Mieterin habe nur ihre Wohnung lüften wollen, nachdem sie ihr Weihnachtsessen zu scharf angebraten hatte.

Seit 14 Jahren schaut Eberswaldes Bürgermeister zu Heiligabend in der Regionalleitstelle und bei der Berufsfeuerwehr vorbei, um den diensthabenden Kräften für deren Einsatz fürs Gemeinwohl zu danken. Zum zweiten Mal war Barnims Landrat dabei. Beide übergaben Präsentkörbe und betonten, dass auch anderswo, etwa in Krankenhäusern, gerade an Feiertagen eine unverzichtbare Arbeit geleistet werde.

Die Kaffeerunde bei der Berufsfeuerwehr wurde dazu genutzt, eine vorläufige Bilanz zu ziehen. "Wir sind froh über die Wertschätzung, die den haupt- und ehrenamtlichen Brandschützern in Eberswalde zuteil wird", betonte Nikolaus Meier, der ranghöchste Feuerwehrmann der Barnimer Kreisstadt, in der es sechs Ortswehren mit zusammen 125 Aktiven und die Berufsfeuerwehr mit 33 Einsatzkräften gibt. "Das Miteinander aller Beteiligten ist eine besondere Eberswalder Stärke", hob Nikolaus Meier hervor. In etwa 95 Prozent aller Fälle rücke allein die Berufsfeuerwehr aus, aber bei großen Schadenslagen führe an der Unterstützung durch die Freiwilligen absolut kein Weg vorbei. Der Brand in der Maria-Magdalenen-Kirche am 2. Dezember habe in diesem Jahr die meiste Kraft gekostet. Auch der Werkstattbrand an der Angermünder Chaussee im Oktober und der Wohnungsbrand an der Heegermühler Straße würden wegen ihrer Dimensionen herausragen. Zum Glück habe es keine Brandtoten gegeben.

Gewissheit erst hinter der Tür

Mit Abstand am häufigsten werden die Einsatzkräfte mit Türnotöffnungen beauftragt. "Wir wissen nie, was uns in der Wohnung erwartet. Oft sind es Bagatellen. Aber etwa einmal pro Woche geht es wirklich um Leben und Tod", berichtete Eick Reimann aus der Praxis der Berufsfeuerwehr.