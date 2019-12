MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Tasten- und Pedalakrobatik vom Feinsten können Bad Freienwalder und Gäste in einem besonderen Orgelkonzert erleben. Eine Orgel, die swingt und jazzt und improvisiert, ist nicht nur außergewöhnlich, sondern sehens- und hörenswert. Der Organist Joachim Thoms wird am 31. Dezember diesen Musikgenuss in der Konzerthalle in St. Georg zum Ausklang des Jahres präsentieren.

Klassischer Orgelsound verbindet sich dann mit Rhythmen, die man gemeinhin nicht mit dem bekannten Instrument der Kirchen- und Konzertmusik assoziiert. Thoms schlägt einen interessanten Bogen vom Barock über die Romantik bis zum Jazz. Improvisationen von Johann Sebastian Bach (Bossanova Fuge in d-Moll), Edward Grieg (Morgendämmerung), Aram Chatschaturjan (Rondo à la Säbeltanz), John Miles (Music was my first love = Rockballade) und andere Werke der Neuzeit werden an der Sauer-Orgel erklingen.

Joachim Thoms ist Konzertorganist mit den Kernbereichen Improvisation und Jazz. Seine Karriere als Musiker begann mit Engagements als Sänger, Gitarrist und Bassgitarrist, gefolgt von einem Studium der Kirchenmusik in Görlitz und einem Orgelimprovisationsstudium in Greifswald. Mittlerweile arbeitete er als Organist und Cembalist. Aktuell ist er hauptsächlich als Entertainer aktiv.

Karten: Telefon 03344 332370, E-Mail konzerthalle@bad-freienwalde.de