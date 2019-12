Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der Weihnachtsbaum auf dem Flur ist mit Lametta behangen. Das Licht seiner elektrischen Kerzen spiegelt sich in den glänzenden Kugeln. Dennoch will bei den meisten der kleinen Patienten und ihren Angehörigen kaum feierliche Stimmung aufkommen. Kein Wunder, denn niemand verbringt das Fest der Liebe freiwillig ausgerechnet im Krankenhaus. Alle zieht es in den Kreis ihrer Familien. "Wir haben zu Heiligabend jedes Kind nach Hause geschickt, bei dem es aus medizinischer Sicht zu verantworten war", sagt Dr. Ivonne Stadelmann, die Leitende Oberärztin auf der Station 19. Daher sind an diesem Vormittag des ersten Feiertages bloß fünf der 19 Betten belegt.

Luca gehört zu den armen Mäusen, die über Weihnachten im Krankenhaus bleiben müssen. Der 15 Monate alte Junge kuriert gerade eine Lungenentzündung aus. "Es geht ihm zum Glück schon wieder besser", sagt seine Mama Sina Leonhardt. Und sein Papa Martin Lira hofft, dass der Kleine am Sonntag entlassen werden kann. Die Eltern haben sich das Fest natürlich anders erträumt. Statt daheim in Lunow mit der kleinen Familie zu feiern, verbringen sie ihre freie Zeit zumeist am Krankenbett, seit ihr Söhnchen am Sonnabend stationär aufgenommen wurde.

Präsente der Genossenschaft

Das Paar ist vorbereitet, als sich die Tür zum Patientenzimmer öffnet und der Weihnachtsmann mit einem Sack auf dem Rücken eintritt. "Wir haben die Eltern vorher gefragt, ob sie so viel Aufregung vertragen", erklärt die Oberärztin. Denn im Gefolge des Mannes im roten Mantel und mit Rauschebart befindet sich ein Kamerateam des Fernsehsenders RBB, das für die Nachrichtensendung "Brandenburg aktuell" filmt.

Der kleine Luca lächelt den Weihnachtsmann an, der auf der Kinderstation Geschenke verteilt, die von der Wohnungsgenossenschaft 1893 zur Verfügung gestellt worden. Dem Patienten ist der Trubel um ihn herum offensichtlich vollkommen schnuppe.

Der Weihnachtsmann übergibt seine Gaben und wünscht von Herzen gute Besserung, bevor er schweren Schrittes ins nächste Zimmer stapft. Der Kapuzenträger ähnelt auffallend Dieter Perwitz aus Britz, der seit Jahren immer wieder einmal in die Rolle des zwar mit einer Rute ausgestatteten, aber grundsätzlich milde gestimmten Geschenkeverteilers schlüpft. "Ins Krankenhaus bin ich gekommen, weil ich von der Chefsekretärin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin darum gebeten wurde", sagt der Weihnachtsmann, der sogar über den Jute-Sack, den er dabei hat, eine Geschichte zu erzählen vermag. "Das Teil stammt nämlich aus dem Nachlass des vor acht Jahren verstorbenen früheren Britzer Wehrführers Hans-Joachim Ernst", verrät Dieter Perwitz. Mit 29 weiteren Exemplaren habe der Brandschützer den Sack, der jetzt vom Weihnachtsmann genutzt werde, 1947 zur Hochzeit geschenkt bekommen.

Freiwillig zum Dienst angetreten

Im Unterschied zu ihren kleinen Patienten ist Juliane Baselt freiwillig auf der Station im Einsatz. "Ich habe mich gern für den Dienst zu Heiligabend und am ersten Feiertag gemeldet", sagt die Krankenschwester. Gerade zu Weihnachten sei es eine lohnenswerte Aufgabe, den kleinen Patienten und deren Angehörigen das manchmal schwere Los ein wenig zu versüßen. Und sei es bloß mit einem Lächeln. "Meine eigenen Weihnachten hole ich mit der Familie nach, wenn es zeitlich besser passt", kündigt die Eberswalderin an, die am ersten Feiertag den siebten Weihnachtsdienst ihres Berufslebens absolviert.

Auch ihrer Vorgesetzten, der Leitenden Oberärztin, macht es wenig aus, auf der Station Dienst zu schieben. "Bevor es jemanden trifft, der damit riesige Probleme hätte, komme ich lieber übers Fest arbeiten", sagt Ivonne Stadelmann aus Berlin noch, bevor sie zu einem kleinen Patienten eilt.