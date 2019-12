Gemeinsam: Zum Weihnachtsessen hatte die Christuskirche in den Leuchtturm an der August-Bebel-Straße eingeladen. © Foto: Eckhard Handke

Neubeginn: Erstmals wurde in der in diesem Jahr fertig sanierten St. Georgs-Kapelle an Heiligabend gefeiert. © Foto: Eckhard Handke

Eckhard Handke

Neuruppin An Heiligabend konnten die Neuruppiner zwischen mehreren Arten wählen, sich den Nachmittag oder den Abend zu vertreiben und mit anderen des christlichen Ursprungs des Festes gedenken.

Christvesper

Als das Glockenläuten am Heiligabend für eine Viertelstunde zur Christvesper durch die Altstadt klang, waren die Bänke in der Klosterkirche schon längst besetzt. Wie im jeden Jahr wollten Christen und Menschen, die sonst nur selten einen Gottesdienst besuchen, zur Christvesper mit ihren Kindern die besinnliche Atmosphäre, die vor allem in den Kirchen zu erleben ist, gemeinsam genießen. Mit Orgelmusik und den Grußworten von Pfarrerin Ann-Katrin Hamsch begann der Familiengottesdienst am Heiligabend, an dem das Wunder von Jesu’ Geburt gefeiert wird. Gemeinsam sangen die Besucher "Ihr Kinderlein kommet" und "Es kommt ein Schiff, geladen".

Die 2019 Jahre alte Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium wurde in schönen Kostümen von der Jugendkantorei unter Leitung von Kantor Matthias Noack in Szene gesetzt. Mitsingen konnten die Besucher bei "Stille Nacht". Vor genau 201 Jahren hatte dieses Lied seine Uraufführung in Tirol. Und nun wird es in 300 Sprachen rund um den Globus gesungen. Dabei brauchten die wenigsten Gäste ins Liederheft zu schauen. Nach der Predigt über den Sinn von Weihnachten und die Hoffnung für die Zukunft wurde "Kommet, ihr Hirten" angestimmt. Nach dem Fürbitten und dem Vater unser Gebet und den Weihnachtssegen durch Pfarrerin Hamsch wurde gemeinsam "O du fröhliche" in Orgelbegleitung gesungen. Die Kollekte kam der Aktion "Brot für die Welt" zugute.

Weihnachtsessen

Ab 19 Uhr trafen sich Menschen, die am Heiligabend nicht allein sein wollten, zu einem gemütlichen Zusammensein mit Weihnachtsessen und Getränken, das die Christuskirche Neuruppin im "Leuchtturm" an der August-Bebel-Straße 11 ausgerichtet hatte. Eingeladen waren Menschen, die nicht wussten, mit wem und wo sie sonst Heiligabend verbringen können. Beim Erzählen, Singen und Essen vom reichlich angerichteten Buffet verbrachten die Gäste einige schöne Stunden miteinander.

Spätgottesdienst

Den wohl ruhigsten Gottesdienst zur erlebten rund 30 Besucher erstmalig in der Neuruppiner St. Georgs-Kapelle mit Pfarrer Wolfgang Rein und dessen Sohn Norbert. Kantor Matthias Noack sorgte auch dort für den musikalischen Rahmen. Zu Beginn bedankte sich Rein beim Stiftungsverein der St. Georgs-Kapelle für das Entgegenkommen, das sanierte Kirchlein nutzen zu dürfen. In den Jahren zuvor war zur Heiligen Nacht immer in die Siechenhauskapelle eingeladen worden. "Nun könnte es in der St. Georgs-Kapelle zur Tradition werden", meinte Pfarrer Rein.

Weihnachtsspiel der JG

Zum Weihnachtsspiel zur Heiligen Nacht ab 22 Uhr mit der Jungen Gemeinde und den Konfirmanden war die Klosterkirche nicht mehr ganz so voll wie am Nachmittag. Aber 130 Besucher waren es dennoch. Durch den letzten Gottesdienst des Abends führte Jugenddiakon Eckhard Häßler. Gemeinsam wurde das Lied "Stern über Bethlehem" gesungen und das Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer gesprochen. Danach folgte ein Lied mit dem Titel "Insel der Stille" in dessen erster Zeile es heißt "Weniger Geschenkpapier und goldverschnürtes Glück …" und zum Schluss "Zeit um zu spüren, dass es Inseln der Stille noch gibt". In fünf Spielszenen wurde nach einem Text von Julian Dorst "Die unerwartete Empfängnis" aufgeführt, das eine andere Sichtweise auf die jungfräuliche Geburt und die Weihnachtsbotschaft bot. Als Abschluss spielte Häßler noch auf der Mundharmonika.