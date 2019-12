Mathias Hausding

Berlin (MOZ) Knapper Wohnraum und steigende Mieten belasten auch in Brandenburg immer mehr Bürger. Der Bundestagsabgeordnete und Chef der Berliner Liberalen Christoph Meyer findet, dass die beiden Länder hier viel enger zusammenarbeiten sollten.

Herr Meyer, seit vielen Jahren hakt es immer wieder bei der Zusammenarbeit zwischen Brandenburg und Berlin. Welches ist in Ihren Augen das größte Ärgernis?

Meine größte Sorge ist das Thema Bauen und Wohnen. Die beiden Regierungen arbeiten nebeneinander her. Es gibt in wichtigen Fragen keine sinnvollen Absprachen. In anderen Metropolregionen läuft das besser.

Wie zeigt sich das Problem?

Der Speckgürtel wächst unkontrolliert. Eine vernünftige Wachstumsplanung entlang der Achsen des öffentlichen Personennahverkehrs gibt es nicht. Ich sehe nicht, dass Berlin die Notwendigkeit einer guten Zusammenarbeit zum Wohle beider Seiten erkennt und danach handelt.

Was macht Berlin falsch?

Nehmen Sie das jüngste Beispiel – den Mietendeckel. Er hat dazu geführt, dass viele größere Wohnungsbauunternehmen und Projektentwickler einen Investitionsstopp in Berlin verhängen. Das erhöht noch einmal den Druck auf das Umland. Wenn nicht schnell etwas geschieht, laufen wir dort in dieselben Probleme, die der Berliner Wohnungsmarkt schon hat. Übrigens Ergebnis einer politischen Krise, weil man nicht frühzeitig gegengesteuert hat.

Berlin und Brandenburg haben gemeinsame Gerichte, sie haben den VBB. Es gibt doch Zusammenarbeit.

Aber wir haben kein festes Gremium, in dem beide Länder, etwa der Landtag und das Abgeordnetenhaus, ihre Themen regelmäßig miteinander diskutieren. Ich glaube, dass das dringend notwendig ist. Das erwarten die Menschen in der Region. Sie nehmen die Grenze zwischen Berlin und Brandenburg gar nicht mehr richtig wahr. Aber politisch arbeiten beide Länder kaum zusammen.

Es gab in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Vereinbarungen zwischen beiden Ländern, die dann zum Teil einseitig gebrochen wurden. Fehlt es nun vielleicht an gegenseitigem Vertrauen?

Kann sein. Dann muss man daran arbeiten, dass Vertrauen neu entsteht. Und man muss Vereinbarungen verbindlicher als in der Vergangenheit ausgestalten.

Beim Thema Bauen und Wohnen hat Berlin den größeren Druck. Da könnte Brandenburg abwarten, bis die Bundeshauptstadt den Kontakt zum Nachbarland sucht und dann die Bedingungen vorgeben.

Da bin ich mir nicht so sicher. Bezahlbarer Wohnraum, Kitaplätze, soziale Infrastruktur – das sind auf Brandenburger Seite im Speckgürtel große Themen. Der Druck kommt durch Zuzug aus Berlin, betrifft aber auch Brandenburg und seine Menschen.

Wenn wir über größere neue Siedlungen auf Brandenburger Gebiet reden – wie soll man das den Menschen hier schmackhaft machen? Und wer bezahlt die erforderlichen Kitas und Schulen? Da haben doch beide Seiten sofort Angst, über den Tisch gezogen zu werden.

Ich glaube, in Regionen wie München, Hamburg oder Köln gibt es solche Ängste nicht. Im Vordergrund steht dort, dass es einen Bedarf gibt. Aber ich gebe zu, ich kann Stand heute auch nicht genau sagen, wie man die Erschließungskosten etwa von ehemaligen Rieselfeldern am fairsten aufteilt. Berlin darf dabei sicherlich nicht auf den letzten Cent schauen, wenn sich schon Möglichkeiten ergeben, in Brandenburg zu bauen.

Klingt alles kompliziert. Die Berliner Verantwortlichen sind kaum in der Lage, ihr eigenes Land ordentlich zu organisieren. Wie sollen sie gute Projekte auf dem Territorium des Nachbarlands hinbekommen?

Vielleicht wäre das ja die Hoffnung: Man überlässt die Umsetzung der Brandenburger Seite. Nein, im Ernst, man muss es konkret machen. Beide Seiten müssen sich hinsetzen, solche Projekte besprechen, und wenn am Ende eine Zahl drunter steht, was es kostet, muss man über die Verteilung diskutieren. Ich habe den Eindruck, dass die Berliner Seite beim Thema Wohnungsbau zwar viele Stellschrauben hat, aber leider keine nutzt, weil sie immer Gegenwind befürchtet.