Havelland (MOZ) Das brandenburgische Jubiläumsjahr "Fontane.200" endet nun mit seinem eigentlichen Anlass: Am 30. Dezember 1819 in Neuruppin geboren, jährt sich der Geburtstag von Theodor Fontane am Montag zum 200. Mal.

Der Mann hat viel gesehen in seinem Berufsleben, vom Apotheker war er zum Journalisten geworden. Letztlich verschafften ihm Reiseberichte den Einstieg in die hauptberufliche Schriftstellerei. Fontane verarbeitete eine Menge Informationen. Etwa der spät geschriebene Roman "Effi Briest" war durch reale Gestalten inspiriert. Die echte Effi hieß eigentlich Elisabeth, geborene von Plotho, die mit Armand Leon Baron von Ardenne verheiratet war. Dieser diente bei Eheschließung als Offizier bei den Zieten-Husaren in Rathenow.

Doch ist es nicht der bekannte Roman, der auch das Havelland zum kollektiven Gedenken an den Dichter animierte. Vielmehr machte Fontane mit einer Ballade, die eine Sage aufgriff und zuvor bereits andere wie Hertha von Witzleben inspiriert hatte, ein Dorf sehr bekannt. "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" von 1889 ist der Grund dafür, warum der Landkreis im Schloss Ribbeck im März ein Fontane-Museum eröffnete. Die in der Ballade vorkommende Birne ist seit Jahren schon touristisches Markenzeichen der Region. Auf vielen Autos mit HVL-Kennzeichen prangt derweil der Schriftzug "Havelland", angelehnt an Fontanes Handschrift.

Das Havelland ist beim Reisenden sehr groß rausgekommen, allerdings eher der östliche Teil. Denn den 1873 erschienenen dritten Band seiner "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" hatte Fontane mit "Ost-Havelland" überschrieben. Auf folgenden Ausgaben stand dann aber "Havelland".

Fontane war sehr wohl bewusst, worin die Gesamtheit des eigentlichen Havellands bestand. Das ist das "Stückchen Erde", das die Havel umspannt. Als der Dichter auf diesem wanderte, war es längst in Ost und West geteilt, in zwei Landkreise, eben das West- und das Osthavelland. Damals gehörten aber noch Orte dazu, die ein paar Jahre nach Erscheinen des dritten Wanderungsbandes eigene Wege beschreiten wollten. Brandenburg/Havel bildet seit 1881 einen eigenen Stadtkreis und Spandau seit 1887. Potsdam war schon bei Teilung des Havellands (1816) ausgeschieden.

Das Havelland hat territorial weitere, teils erhebliche Veränderungen erlebt. Rathenow bildete von 1925 bis 1950 einen eigenen Stadtkreis. Zu der Zeit gehörten noch Plaue und Pritzerbe, Hohenferchesar, Radewege, Brielow und Päwesin zum Westhavelland. Bis 1929 war sogar die Brandenburger Dominsel noch Bestandteil dieses Kreises, ehe sie nach Brandenburg/Havel eingemeindet wurde. Das Milower Land war da noch nicht brandenburgisch bzw. havelländisch. Hinter der Landesgrenze gehörte es zum Kreis Jerichow II, ebenso wie etwa Böhne und Steckelsdorf.

Seit dem Reform-Jahr 1950 war Rathenow wieder Teil des Kreises. Gleichsam kamen Orte westlich der Havel dazu. Das Westhavelland wurde im Reform-Jahr 1952 zum Kreis Rathenow. Aus dem Osthavelland wurde der Kreis Nauen. Allerdings verfügte Rathenow nicht über jene eigentlich westhavelländischen Orte, die fortan zum Landkreis Brandenburg gehörten.

Nach diesen Reformen dauerte es bis zum 6. Dezember 1993, als sich territorial die Gegebenheiten durch eine weitere Reform erneut änderten. Der Landkreis Brandenburg wurde aufgelöst, alle Orte kamen zum entstandenen Landkreis Potsdam-Mittelmark. Aus Rathenow und Nauen wurde der gemeinsame Landkreis Havelland, was sich Ende 2018 zum 25. Mal jährte.

Beinah vergessen, dass 2019 zu dem Jahr werden sollte, in dem eine neue Reform weitreichende territoriale Konsequenzen auch für den Landkreis Havelland mit sich gebracht hätte. Die von praktisch allen an den kommunalen Basen kritisierten Strukturreformpläne der damals noch rot-roten Landesregierung sind seit Ende 2017 beerdigt. Hätte die Reform gezogen, würden nun die bis 1952 westhavelländischen Orte der Mittelmark und auch die Stadt Brandenburg Teile des Landkreises Havelland sein. Er hätte jetzt wohl mehr als 250.000 Einwohner, würde aber in seinen Ausmaßen längst noch nicht Fontanes Havelland entsprechen.

Es gibt übrigens eine originell widersprüchliche Geschichte, die die Debatte um die Strukturreform im Havelland begleitete. Während das Land von insgesamt sinkenden Einwohnerzahlen ausgehend auch für den hiesigen Landkreis einen Schwund prognostizierte, stellte die Kreisverwaltung eigene Berechnungen an. Sie ging und geht weiter von bis zu 170.000 Einwohnern bis 2030 aus, rund 20.000 Menschen weniger sind es bei dem, was das Land schätzte.

Schon zum 31. Dezember 2015 lag es bei seiner Annahme mit 1.336 Einwohnern hinter der Realität zurück. Die vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg genannte offizielle Einwohnerzahl betrug seinerzeit 158.236, ein Jahr später waren es 159.685. Seit 2017 erhebt der Landkreis eigene Zahlen durch Abfrage in den Einwohnermeldeämtern. Ende 2017 gab es demnach schon 162.166 Einwohner, Ende 2018 waren es derer 164.376. Ob die Zahl in diesem nun endenden Fontane-Jahr weiter wuchs oder nicht, ist noch nicht bekannt. Das wird Anfang 2020 sicher eine Top-Nachricht.