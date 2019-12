red

Planebruch/Damelang/Freienthal Ein 43-Jähriger war auf der L85 von Cammer kommend in Richtung Brück unterwegs. Als der Mann mit seinem Ford in Damelang an eine Kreuzung kam, nahm ihm eiIn Damalng Stoppschild missachtetn 36-jähriger Autofahrer mit seinem Opel die Vorfahrt. Der 36-Jährige hatte ein Stoppschild missachtet und war rücksichtslos in die Kreuzung eingefahren. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Ford von der Fahrbahn gedrängt wurde und gegen einen gemauerten Zaun und einen Stromkasten stieß. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletz und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge musste von Abschleppdiensten von der Unfallstelle beräumt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 20.000 Euro.