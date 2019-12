Christina Tilmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Man muss wahrscheinlich leise auftreten, um solche Bilder hinzukriegen. Barbara Klemm ist keine, die den großen Auftritt liebt, oder die laute Rede. Die Fotografin war ihnen allen nah, den Mächtigen der Welt – und wahrscheinlich nur deshalb, weil sie sie unterschätzt haben, diese stille Frau, die konzentriert ihrer Arbeit nachgeht.

Legendär die Entstehungsgeschichte für ihr wohl berühmtestes Bild, das Treffen zwischen Leonid Breschnew und Willy Brandt in Bonn 1973. Sie hatte eigentlich gar keine Akkreditierung für das Hinterzimmergespräch. Doch diese junge Frau, die zum ersten Mal für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung in die Bundeshauptstadt geschickt worden war, störte nicht. "Endlich mal eine Frau", soll Breschnew gesagt haben, und sie durfte bleiben. Und sie schoss das ikonische Bild, Brandt nachdenklich zurückgelehnt, Breschnew angespannt vorgebeugt, um sie herum die Übersetzer und Adjutanten.

Eine Männerwelt, in der die Politik gemacht wird – Margaret Thatcher ist noch die große Ausnahme. In dieser Welt hat Barbara Klemm sich 35 Jahre lang bewegt, als Redaktionsfotografin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", zu der sie sich hochgearbeitet hatte aus dem Fotolabor. Viele ihrer Bilder sind nun in dem opulenten Bildband erschienen, den der Verlag Schirmer Mosel ihr zum heutigen 80. Geburtstag schenkt: Der Bruderkuss zwischen Breschnew und Honecker 1979, Willy Brandt und Helmut Schmidt auf dem SPD-Parteitag 1973, in inniger Abneigung auf einem Bild vereint, Joschka Fischer bei der Vereidigung im Deutschen Bundestag in Turnschuhen, und später ganz staatsmännisch im Dreiteiler als Außenminister unter einem Bild von Willy Brandt, Gerhard Schröder mit Zigarre als Ministerpräsident in Niedersachsen, und dann in Siegerpose nach dem Wahlsieg 1998.

Auch der Mauerfall, die Menschenmenge am Brandenburger Tor, und ein Jahr später die Feiern zur Deutschen Einheit fotografiert die Chronistin, oder Helmut Kohl bei seinem ersten Besuch in Dresden am 19. Dezember 1989. Selbst Angela Merkel, die sie im Jahr 2000 als frisch gewählte CDU-Vorsitzende noch angespannt und ernst porträtiert, lacht 2008 auf einem Bild einmal entspannt.

Eine Welt der Anzugträger, immer in den gleichen Schwarz-Weiß-Bildern – Barbara Klemms Fotos haben unser Bilder der bundesrepublikanischen Politik mehr geprägt als vieles andere. Nur selten ist ein Bild jenseits der Politik dabei: Wolf Biermann, der 1976 nach seinem Konzert in Köln von der Bühne geht, erschöpft wie ein trauriger Clown. Wenige Tage darauf kam die Ausbürgerung. Oder Angela Davis, hochgewachsen und stolz, der Star bei den Weltjugendfestspielen in Ostberlin 1973...

Und selbst als sie zunehmend auf Reportagereisen in aller Welt unterwegs war, in Paris, Rom, Madrid, aber auch in Nordirland, Polen, der CSSR, in Rumänien, Bosnien und Mazedonien und immer wieder in der Sowjetunion, bleibt Barbara Klemm die kühle Beobachterin – nur rücken die Alltags- und Straßenszenen in den Vordergrund, müde Passanten, Soldaten, Obdachlose, die Bauern, die ihre Waren auf dem Markt feilbieten. Oder die Kinder, die in Kaliningrad fröhlich aus einem Fenster mit verwaschenen Gardinen lugen.

Barbara Klemm ist eine Menschenfreundin mit Diskretion. Eine, die mit Geduld zu Werke geht, und den richtigen Moment abpasst. Vor ihrer Kamera, vor der sich alles bewegt hat, was Rang und Namen hat, gibt es nicht groß und klein. Wenn überhaupt, gilt ihre Leidenschaft erst in den letzten Jahren verstärkt der Literatur. Hölderlin und Goethe, deren Wanderwege sie nachvollzieht, aber auch, in den frühen Neunzigerjahren, die schönen, stillen Landschaften Brandenburgs, die Alleen, Seen und verlassenen Orte, die sie, Texte von Günter de Bruyn begleitend, dokumentiert, und daraus eines der schönen Brandenburg-Bücher, "Mein Brandenburg", schafft.

Von 1970 bis 2005 hat Barbara Klemm für die "FAZ" fotografiert. Seitdem ist sie mit ihrem Werk wieder und wieder in Ausstellungen gewürdigt worden, etwa 2013 mit einer Retrospektive im Martin-Gropius-Bau in Berlin. Gerade sind ihre Bilder aus Osteuropa und der DDR im Leonhardi-Museum in Dresden zu sehen.

Wer je das Glück hatte, von ihr durch eine Ausstellung geführt zu werden, vergisst es nicht. Hat diese Frau, die so ungern im Vordergrund steht, doch zu jedem Bild, und zur Situation, in der es entstanden ist, eine gute Geschichte zu erzählen. Man wünscht sich, sie schriebe sie einmal auf. Doch was bleibt, würde Barbara Klemm antworten, erzählen die Bilder.