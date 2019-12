BRAWO

Brandenburg an der Havel Brandenburg an der Havel zu erkunden, wird von zunehmend mehr Gästen und Reisegruppen angenommen. Die geführten Erkundungen in der Havelstadt durch qualifizierte Gästeführerinnen und Gästeführer waren 2019 sogar so nachgefragt, dass an Spitzentagen einige wenige Anfragen mangels Kapazität nicht angeboten werden konnten. Insgesamt 11.055 Teilnehmer verzeichneten die Touristiker derStadtmarketing und Tourismsugesellschaft Brandenburg an der Havel mbH (STG) bei den angebotenen Erkundungstouren durch die Havelstadt in 2019, ob Führungen in Gewandung, auf Waldmopssuche oder als gebuchte Gruppenführung.

Die Teilnehmerzahlen des BUGA-Jahres 2015 – erfasst ohne die reinen BUGA-Geländeführungen – wurden damit erneut übertroffen. Für 2015 weist die Statistik 9.632 Teilnehmer bei Stadtführungen im Stadtraum aus.

Schon 2018 lagen die Teilnehmerzahlen mit 10.211 erstmalig über den Zahlen von 2015. Kurz vor Jahresende 2019 wuchs die Zahl nun um weitere acht Prozent. Bereits während der heißen Phase der BUGA Vorbereitungen in 2014 nutzen Besucher und Aussteller die Angebote der Stadterkundung überdurchschnittlich.

Um den bereits vorliegenden Anfragen im kommenden Jahr gerecht zu werden, bildet die STG aktuell in einem mehrmonatigen Kurs neue Stadtführerinnen aus. Im Frühjahr 2020 geht es dann beim Ausbilder Frank Brekow in die heiße Prüfungsphase.