Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am Vormittag des 24. Dezember erschien ein Bürger auf der Falkenseer Polizeiwache in der Finkenkruger Straße und brachte einen munitionsähnlichen Gegenstand mit. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei um eine mit intakter Treibladung versehene Hülse mit einer Länge von 45 cm.

Die Polizei weist eindringlich daraufhin, dass solche Waffen/Munition immer noch in Waldgebieten, etc. herumliegen können und bittet darum, diese nicht anzufassen oder zu transportieren. Richtig sei es vielmehr, einen Sicherheitsabstand herzustellen und die Polizei zu rufen. Unabhängig von möglichen Gesetzesverstößen berge ein solcher Fund eine erhebliche Lebensgefahr, so die Polizei weiter.