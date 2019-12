Odin Tietsche

Zehdenick (MOZ) Unbekannte sind an den Weihnachtsfeiertagen in eine Garage in der Zehdenicker Friedrich-Engels-Straße eingebrochen. Laut Polizeisprecher Stefan Rannefeld drangen die Täter zwischen dem 23. und dem 26. Dezember in die Garage ein.

Gestohlen wurden zwei Mopeds der Marke S 51, eine Astsäge sowie eine Motorsense. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.