Silvesterkonzert in Lehnin

Lehnin Am Silvester-Nachmittag, 31. Dezember, erklingt um 17 Uhr in der Klosterkirche lehnin ein "Feuerwerk für Orgel". Gerhard Oppelt spielt an mehreren Orgeln virtuose und nachdenkliche Werke von Jan Pieterszoon Sweelinck, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach und Olivier Messiaen. Leise und brausende Klänge werden durch die Klosterkirche ziehen. Mit einer ausgefeilten Lichtregie wird das gotische Gebäude entsprechend der Musik erstrahlen und einen Ausblick auf das kommende Jahr mit dem Motto die "Himmel erzählen die Ehre Gottes" geben.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind herzlich erbeten.