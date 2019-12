Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Der Name der Drogerie-Familie Puppe ist zwar nicht so populär wie Brennabor, hat aber mit über 100-jähriger Beständigkeit wirtschaftlich länger durchgehalten und jüngst ein seltenes Stück Brennabor-Geschichte ans Licht gebracht. Bei umfangreichen Renovierungsarbeiten in einer der Wohnungen des Eckhauses, Jacobstraße 22, fand sich unter einer Türschwelle eine Handvoll Erinnerungsstücke aus Vorkriegstagen: Zeitungsschnipsel, Versicherungsmarken – und eine silberne Münze aus dem Jahr 1896. Eine Gedenkmünze, die anlässlich des 25-jährigen Betriebsjubiläums der Brennabor-Werke entstanden und vermutlich an verdiente Mitarbeiter vergeben worden war. Reinhold Puppe, der 1941 in dem Haus geboren ist und mit dessen Ruhestandseintritt im Dezember 2009 die Drogerie-Ära endete, hat den Brennabor-Veteran nicht mehr kennengelernt. Umso mehr freut ihn die Entdeckung, die seine Enkelin Julia Puppe mit Raik Parnitzke nun zu Tage förderte. "Die Münze behalten, um sie im Schrank zu haben? Warum, wenn wir ein tolles Brennabor-Museum haben, wo sie von Besuchern bestaunt werden kann", schildert der Entdecker und wandte sich an Museumsleiter Marius Krohn. In dessen Industriemuseum findet sich seit 2002 die Sonderausstellung "Brennabor in Brandenburg" und wird ständig erweitert – dank Unterstützung durch den 1. Brennaborverein Brandenburg an der Havel, private Sammler und Nachfahren der Familie Reichstein. Darum gibt es hier viel über die bis 1945 währende Brennabor-Geschichte zu erfahren, die 1871 mit Gründung der Kinderwagenfabrik durch die Brüder Adolf, Carl und Hermann Reichstein ihren Anfang nahm. Die Firma entwickelte sich zum größten Fahrrad- und Automobilproduzenten ihrer Zeit, wobei der Firmenname variierte. Die 1896 erfolgte Umbenennung in "Brennabor-Werke Gebr. Reichstein Brandenburg/Havel" ist nun sogar von der Gedenkmünze ablesbar. Marius Krohn will ihr einen guten Platz samt Lupe in der Sammlervitrine einräumen. "Dass uns Privatpersonen Brennabor-Andenken schenken, kommt höchst selten vor. Leider. Dabei finde ich das Denken, solche Dinge öffentlich zu zeigen, statt sie im Schrank geheim zu halten, nachahmenswert. Ob nun als Leihgabe oder Schenkung. Herzlichen Dank für diese bislang einzigartige Münze."