Odin Tietsche

Löwenberg (MOZ) Eine 31-jährige Radfahrerin ist am 2. Weihnachtsfeiertag in Löwenberg von einem Auto angefahren worden. Wie Polizeisprecher Stefan Rannefeld am Freitagmorgen bestätigte, war die Frau gegen 21.50 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Berliner Straße unterwegs. Dabei wurde die Radlerin jedoch von einer 58-jährigen Skoda-Fahrerin, die an der Kreuzung abbiegen wollte, übersehen und angefahren.

Die Fahrradfahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, der Schaden an Fahrrad und Auto summiert sich auf etwa 1000 Euro.