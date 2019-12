BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Polizei wurde am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr alarmiert, dass eine männliche Person in Hohenstücken Böller gezündet haben soll. Am Einsatzort trafen die Beamten eine männliche, alkoholisierte Person an, die lautstark herumschrie. Aufgrund seines Alkoholisierungsgrades sowie seines aggressiven Auftretens wurde der 31-Jährige in Gewahrsam genommen. Pyrotechnik konnten die Polizeibeamten nicht auffinden.