Für Silvia Ganzert ist ihr Beruf zugleich Hobby. Sie fertigt mit Fantasie und Fingerspitzengefühl Kerzenverzierungen an, entwickelt neue Motive und Farbkombinationen in der Kerzenmanufaktur Klenke in Reetzerhütten. © Foto: mzv

Jens Beiler, Inhaber und Koch der Gaststätte Zickengang in Golzow, präsentiert am Gemeinschaftsstand der Landkreises, wie lecker die Produktion aus der heimischen Region sind. © Foto: B. Kraemer

Bärbel Kraemer

Mittelmark/Berlin Der weltgrößte Marktplatz der Ernährungswirtschaft, die Internationale Grüne Woche, lädt vom 17. bis 26. Januar zu einem Besuch. Mit dabei ist abermals der Landkreis Potsdam-Mittelmark, der kleinen und mittleren Unternehmen die Gelegenheit bietet, sich dort zu präsentieren. Den mittelmärkischen Gemeinschaftsstand bezeichnete Landrat Wolfgang Blasig dieser Tage als eine Art "Balkon", auf dem sich die Unternehmen in Szene setzen können.

Erstmals in Halle 21a am Stand des Landkreises mit dabei sind die Unternehmen Zickengang aus Golzow und Getränke Höhne aus Niemegk. Sie werden zeigen wie der Fläming schmeckt. Aber der Reihe nach. Schließlich können die Besucher der Grünen Woche dort viele verschiedene Facetten des Landkreises nachspüren.

Los geht es am Freitag, 17. Januar. Birgit Kaiser aus Schlamau wird mit Puppen, Bären & Co nach Berlin fahren. Sie gründete vor 25 Jahren die Puppen- und Bärenmanufaktur Kaiser-Bär.

Birgit Kaiser verarbeitet für ihre Spielwaren nur hochwertige und natürliche Materialien. Die verwendeten Stoffe sind schadstoffgeprüft, ohne Kunstharzanteile und die meisten sogar aus kontrolliert biologischen Anbau.

Am Sonnabend, 18. Januar, präsentieren sich Höhnes aus Niemegk auf der Grünen Woche. Die Familie betreibt eine Brauerei und eine Likörmanufaktur. Vor einigen Jahren erwarb sie den vom Abriss bedrohten Niemegker Wasserturm, ließ ihn restaurieren und richtete in ihm ein kleines Brausemuseum mit Hofladen ein. Neben Bier, Brause & Co haben die Höhnes hochwertige Liköre mit außergewöhnlichen Zutaten im Angebot. Regionalität ist bei ihnen Trumpf.

Am Sonntag, 19. Januar, ist der Gemeinschaftsstand für Klaus-Peter Klenke von der Kerzenmanufaktur in Reetzerhütten bei Wiesenburg reserviert. Das Unternehmen gibt es seit mehr als 70 Jahren. Handgezogene Kerzen aus seinem Haus hatten bereits "Auftritte" in diversen Film und Fernsehproduktionen. So stammen die legendären schwebenden Kerzen in einem der Harry Potter Filme von dort. Klenke will die gesamte Kerzenvielfalt seines Unternehmens auf der Grünen Woche präsentieren.

Karsta Semler aus Stahnsdorf wird am 20. Januar ihr nachhaltiges Catering "Die Karlotte" vorstellen. Seit über 20 Jahren ist sie in der Gastronomie in den unterschiedlichsten Bereichen tätig - ob im Hotelbetrieb, der Gemeinschaftsverpflegung oder dem eigenen á la Carte Geschäft.

Am Tag darauf, 21. Januar, schließt die Most-Manufaktur Havelland mit Sitz in Ketzür an.

Es ist ein kreatives, kleines Unternehmen, bei dem vor allem Kleingärtner und Besitzer von Streuobstwiesen ihr Obst zu Most verarbeiten lassen. Mit ihrem "Olga"-Saft haben Achim Fießinger und Manuel Stephan zudem ein neues Produkt kreiert. Es ist ein Mixgetränk aus regionalem Direktsaft und Chlorella-Algen, die über einen sehr hohen Gehalt an Vitamin B12 verfügen. So deckt eine Flasche "Olga" bereits den Tagesbedarf eines gesunden Erwachsenen an diesem lebenswichtigen Vitamin.

Am Mittwoch, 22. Januar, macht sich das Team vom Wohnstubenrestaurant Zickengang in Golzow auf den Weg nach Berlin. Ihr Credo lautet: Lecker essen und Kultur genießen. Das Restaurant mit seinen Veranstaltungen und gutem Essen ist weit über die Kreisgrenzen des Landkreises Potsdam-Mittelmark hinaus bekannt. Wer ein ausgefallenes Catering benötigt, ist dort ebenfalls an der richtigen Adresse.

Am Donnerstag und Freitag, 23 und 24. Januar, wirbt die Bad Belziger SteinTherme am Stand des Landkreises um die Gunst der Großstädter.

Was der Hohe Fläming noch zu bieten hat, will Jenny Raesch am Sonnabend, 25. Januar, zeigen. Die gelernte Floristin fertigt in ihrer Freizeit Schmuckstücke aus Filz, Holz, Metall, Leder, Glas oder Polymer an. Mit Fingerspitzengefühl und einem besonderen Gespür für Ästhetik.

Am letzten Messetag, 26. Januar, ist der Stand des Landkreises für die in Borne lebende Kunsthandwerkerin Ree Mack reserviert. Sie ist Inhaberin der Einfrau-Firma "Leonas Leidenschaft" und verwandelt Bruchglas in Ketten, Armbänder und andere Schmuckstücke.

Neben dem Glasschmuck gestaltet Ree Mack auch Keramiken und Mosaike für Haus und Garten.

Zu finden ist der Gemeinschaftsstand des Landkreises Potsdam-Mittelmark in der Brandenburg Halle 21a, die sich in einem neuen Outfit zeigen wird.

Dies und noch viel mehr versprechen die Grüne Woche 2020, die Brandenburg Halle 21a und der Gemeinschaftsstand des Landkreises Potsdam-Mittelmark.