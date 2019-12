BRAWO

Brandenburg Die Technische Hochschule Brandenburg (THB) gehört zu den Hochschulen, die ab 2020 im Rahmen des Programms "EXIST-Potentiale" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert werden. Der Antrag mit dem Titel "ZukunftsRaum-THB", in dem die drei Handlungsfelder "ZukunftsRaum", "KompetenzRaum" und "InnovationsRaum" beschrieben werden, war erfolgreich. Federführend hat das Zentrum für Gründung und Transfer (ZGT) unter der Leitung von Diana Rosenthal das Konzept entwickelt. "Die THB hat durch ihre Forschungsschwerpunkte ,Digitale Transformation‘, ,Interdisziplinäre Sicherheitsforschung‘ und ,Energie- und Ressourceneffizienz‘ beste Voraussetzungen, um mit Geschäftsmodellen auf die Chancen des digitalen Wandels und die Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren", heißt es in der Vorhabenbeschreibung des Antrags. Das siegreiche Konzept sieht zahlreiche Einzelmaßnahmen vor, die nachhaltig Raum für Innovationen und Gründungschancen an der THB zulassen sollen. So sollen im Handlungsfeld "ZukunftsRaum" geeignete THB-interne Rahmenbedingungen aufgebaut werden, an externen Rahmenbedingungen (regionales Gründungsökosystem) mitgewirkt und diese aktiv gestaltet werden sowie ein Qualitätsmanagement eingeführt werden. Im Handlungsfeld "KompetenzRaum" gilt es, Bachelor- und Masterprogramme anzupassen, das Studium Generale auszubauen sowie Train-the-Trainer-Workshops und Summer Schools zu organisieren. Im Handlungsfeld "InnovationsRaum" ist vorgesehen, ein StartUp-Lab aufzubauen, das Gründer- und Alumni-Netzwerk zu aktivieren, Events für die Zielgruppen zu gestalten, ein Projektscouting und Matching zu implementieren und Coaching-Leistungen für technologieorientierte Gründungsvorhaben aufzubauen. Im Ergebnis sollen an der Hochschule die Gründungsmotivation, die Anzahl von Projekten mit Gründungspotential, von bewilligten EXIST-Stipendien und von technologieorientierten Ausgründungen gesteigert werden. Zu den Zielen gehört auch, die Auslastung von gründungsspezifischen Angeboten und Strukturen zu verbessern. EXIST-Potentiale ist eine neue Fördermaßnahme, mit der das BMWi zum einen die durch EXIST-Gründungskultur in den vergangenen Jahren entstandenen Gründungsnetzwerke an Hochschulen weiterentwickeln und zum anderen kleine und mittlere bislang ungeförderte Hochschulen unterstützen will.