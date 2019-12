BRAWO

Jeserig Am Freitagvormittag kam es in Jeserig zu einem Unfall zwischen zwei Pkws. Deren Fahrer wollten in die Kreuzung von Schenkenberger und Göhlsdorfer Straße einfahren. Dabei achtete ein Autofahrer nicht ausreichend auf die Vorfahrtsregelung und es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdiensten geborgen, Eine 12-jährige PKW-Insassin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten sie zunächst vor Ort und brachten sie im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 EUR.