Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Das ist schon ein deutlicher Unterschied: Statt wie anderswo oft üblich acht bis 10 000 Euro auszugeben, hat das Amt Gransee für die Erarbeitung des neuen Internetauftrittes lediglich rund 450 Euro in die Hand nehmen müssen. Präsentiert wurde die neue Website am Freitag im Amt Gransee – vor allem von jenen, denen der Spartrick zu verdanken ist: Christian Rupnow von der EDV-Abteilung und dem Azubi in seinem Fachbereich, Niklas Jungblut.

Neudeutsch "Menpower" lautet das Geheimnis: Faktisch neben der Erledigung der alltäglichen im Amt anfallenden Aufgaben haben sich die beiden der Neugestaltung des Internetauftritts gewidmet, betonte Amtsdirektor Frank Stege nicht ohne Bewunderung, der sich zugleich bei ihnen herzlich bedankte.

Gewusst wie!

Rupnow verriet die Erfolgsstrategie, abgesehen von den vielen Mühen und dem Fleiß, der den Computer-Spezialisten abverlangt wurde: "Wir haben die Homepage auf der Basis des dafür geeigneten Programms Wordpress gründlich umgebaut und entsprechende Plugins dafür verwendet", ließ Rupnow durchblicken. Plugins sind speziell vorgefertigte digitale Werkzeuge. Nur in einigen Fällen sei es notwendig gewesen, selber zu programmieren, erläutert er.

Und das Ergebnis, seit Freitag für jedermann freigeschaltet, muss keinen Vergleich mit "Profi-Seiten" scheuen: Heller, freundlicher, vor allem bedeutend praktischer zeigt sich die neue Homepage, die im Übrigen auch für Smartphone geeignet ist. Vier Schwerpunkte, sogenannte Headers, lassen den Nutzer zwischen den Bereichen wählen: Veranstaltungen, Amtsblätter, Infobroschüre und Dienstleistungen. Besonders Wert legten die Autoren auf die Kommunikation mit dem Nutzer der Seite: So gibt es eine enge Verbindung mit dem sozialen Medium Facebook. Problemlos können Kommentare verfasst werden. Und von Facebook aus kann man mit einem Klick sofort auf die Granseer Website gelangen.

Sämtliche Infos aktualisiert

Um die Dienstleistungen noch effektiver zu machen, ist den alphabetisch sortierten Stichworten gleich der entsprechende Mitarbeiter zugeordnet worden.

Vorgestellt werden die Gemeinden des Amtsbereiches, vernetzt ist die Seite mit der Feuerwehr, mit den Schul-Seiten und wichtigen Vereinen. Die Unternehmerdatenbank UDO wurde aktualisiert, ebenso das gesamte Ratsinformationssystem auf den neuesten Stand gebracht.

Eine weitere Fleißarbeit war zu alldem Elena Mischke beschieden, der Sekretärin des Amtsdirektors. Ihr oblag es, die "analogen", sprich gedruckten Broschüren des Amtes zu erneuern. Neben dem neuen und modernen Aussehen überzeugen die Publikationen vor allem mit der Vielfalt nützlicher Informationen. Was offensichtlich die Kondition einer Marathonläuferin erforderte: Ausnahmslos alle Daten waren zu überprüfen, Vereine zu kontaktieren, ebenso soziale Einrichtungen.

Vernetzt mit Gransee-App

Ab Neujahr liegen die Druckerzeugnisse, für die man kein Geld berappen muss, in der Amtsverwaltung aus. "Sie werden außerdem in den öffentlichen Einrichtungen im Amtsbereich ausgelegt", betont Amtsdirektor Frank Stege. Wobei sich der Kreis auch auf der Website schließt. Auf ihr kann der Nutzer ebenfalls die Image- und Dienstleistungsbroschüren des Amtes per PDF abrufen. Nicht zuletzt ist die Gransee-Seite auch mit der Gransee-App verbunden, die vom Unternehmerverein in Kooperation mit der Kommune und dem Amt unterhalten wird.

Wichtiger Vorteil der "Selfmade"-Seite: Auf dem neuesten Stand gehalten wird sie nicht extern, sondern von den Mitarbeitern des Amtes.