Markus Kluge

aaa Heiligabend 2019 wird Gisela Huch so schnell nicht vergessen. Der Tag steckt der 67-Jährigen, die zu 90 Prozent behindert ist, buchstäblich noch in den Knochen. Die Neuruppinerin ist am Nachmittag in ihrer Wohnung gestürzt, der Hausnotruf half ihr allerdings nicht weiter. Woran das lag, ist bislang nicht ganz klar.

Vor vier Jahren verstarb ihr Mann. Wenn Gisela Huch seither allein daheim ist, gibt es niemanden, der ihr in einer Notlage schnell helfen kann. Die Lösung: ein kleines Armband mit einem Funksender und eine Station in ihrer Wohnung, die an das Telefonnetz angeschlossen ist. Den Sender an ihrem Handgelenk muss sie nur per Knopfdruck aktivieren, um Hilfe zu bekommen.

In Deutschland gibt es gut ein Dutzend Anbieter solcher Systeme – von privaten Unternehmen über gemeinnützige Vereine bis hin zu kirchlich getragenen Dienstleistern. Gisela Huch hat sich für den Hausnotruf der Johanniter entschieden. Diese versprechen Hilfe bei Tag und Nacht an 365 Tagen im Jahr und eine kurze Reaktionszeit, wenn es zu einem Notfall kommt. "Ich bin auch schon mal versehentlich an den Knopf gekommen. Da hat sich immer jemand gemeldet und gefragt, was passiert ist."

Heiligabend kam alles anders. "Ich bin über eine Türschwelle gestürzt", so Huch. Dabei habe sie sich eine Rippe angebrochen und "mein Bein ist von oben bis zum Fuß blau". Aus eigener Kraft konnte sich die 67-Jährige nicht mehr aufrichten, weshalb sie froh war, dass sie am Hausnotruf den Knopf drücken konnte. Diesmal passierte aber nichts. "Die Lampen an meinem Notrufknopf haben Rot und Grün geleuchtet und die Station zur Zentrale hat alle zwei, drei Minuten nur gebimmelt", beschreibt die Senioren ihre Situation. Nach einer guten halben Stunde sei sie unter Schmerzen bis zur Couch gerobbt, an der sie sich hochziehen konnte.

Als sich die 67-Jährige gefangen hatte, rief sie bei ihrem Anbieter an. Der Mitarbeiter in der Zentrale habe ihr gesagt, dass er auch nicht wisse, was er machen solle, und dass die Techniker im Urlaub seien. Darüber ist Giesela Huch ziemlich sauer. Denn immerhin muss sie für das Notfallsystem einen monatlichen Beitrag an ihren Anbieter überweisen.

Die Johanniter wollen nun prüfen, warum Gisela Huch vergeblich auf Hilfe gewartet hat. Laut Steffen Kirchner von der Vorstandsassistenz ist an Heiligabend kein Notruf von der Neuruppinerin abgesetzt worden beziehungsweise hat kein Notruf die Johanniter erreicht. "Vielleicht wurde der Knopf nicht richtig gedrückt", vermutet Kirchner. Das schließt die Rentnerin aus. Einen technischen Defekt schließt Kirchner aus. Damit es nicht noch mal zu einer solchen Situation kommt, wolle man nun nach der Ursache für den missglückten Notruf suchen.