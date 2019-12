Doris Steinkraus

Trebnitz (Freie Autorin) So richtig weiß keiner mehr in Trebnitz, wann es die letzte öffentliche Silvesterfeier im traditionsreichen Gasthof "Zur Ostbahn" gab. "Das muss ewig her sein", mutmaßen Befragte. Markus Kränzle beschert als Neu-Trebnitzer damit in diesem Jahr eine Premiere.

Als der langjährige Besitzer und Inhaber der Gaststätte schon das Rentenalter erreicht hatte und ankündigte, dass er seine Dorfkneipe schließt, wohnte Kränzle bereits in Trebnitz. 2014 war der 54-Jährige, der in Berlin ein Übersetzungsunternehmen hat, auf Immobiliensuche gegangen. Er habe raus gewollt aus der nimmer müde und immer lauter werdenden Stadt, erzählt er. Er habe sich einige Häuser rund um Berlin angesehen, Trebnitz habe ihm dann gleich gefallen.

Stunden-Halt der Bahn nötig

"Die kurze Verbindung mit der Ostbahn nach Berlin, das ist einfach super", steht für ihn fest. Auch wenn es ihn mittlerweile sehr ärgert, dass die Ostbahn zwar alle Stunde von Berlin nach Kostrzyn fährt, aber nur alle zwei Stunden hält. Auch andere in dem sehr aktiven Müncheberger Ortsteil fordern seit Jahren den Stunden-Halt.

Für Markus Kränzle stand jedenfalls fest, dass die Dorfkneipe nicht einfach dicht machen sollte. Er habe dem Besitzer angeboten, alles zu erwerben. Der stimmte zu und nun hat Markus Kränzle ein ziemlich großes Haus in exponierter Lage, nur drei Gehminuten von der Bahnlinie entfernt, die dem Wirtshaus ihren Namen gab. Ab 1867 erfolgte in Trebnitz der Bau der Königlich-Preußischen-Ostbahn. Wann genau das Haus errichtet wurde, hat Kränzle noch nicht herausgefunden. Schon 1924 jedenfalls unterhielt der Großvater des Vorbesitzers im Haus eine Gastwirtschaft, so wie es entlang der Strecke durch den Bahnbau einst einen großen wirtschaftlichen Aufschwung gab.

Seit der Wende war es recht ruhig im Gasthaus. Die Schankstube verströmt mit ihrer Theke aus Sprelacart viel DDR-Charme. "Ich wollte sie erst ersetzen, aber die Ausstattung hat was, verströmt für viele im Ort und der Region Altbekanntes. Ich lasse sie vorerst drin", erklärt Markus Kränzle, der seit April am Bierhahn steht. Für ihn sei es vor allem Hobby, gesteht er. Es gebe kaum noch richtige kleine Dorfkneipen, in denen man sich auch mal in Arbeitsbekleidung kurz auf ein Bier trifft, Kontakte pflegt, Neuigkeiten austauscht. "Super, dass Markus die Kneipe übernommen hat", sagt Mathias Engel. Der Müncheberger hat ein Haus in Trebnitz gekauft, renoviert eifrig und kehrt gern zu einem Bierchen ein. Mit dem Kneiper verstehe man sich bestens, " sonst würden wir nicht immer wieder vorbeikommen", sagt Engel schmunzelnd und erntet von Jens Joneleit Zustimmung.

Kränzle hat Pläne. Unlängst gab es die erste Dorf-Disko und der Saal mit seinen alten, einst eigens für den Raum gezimmerten Bänken war richtig voll. Noch stehen zwei alte Eisenöfen im Saal. Die bringen nicht mehr viel, aber Kränzle hat bereits eine Heißluftheizung einbauen lassen. "Silvester ist warm und geschmückt", verspricht er. Und es gebe Livemusik mit Tino Z & Friends.

In der einstigen Wohnung im Hochparterre entsteht ein neuer Gastraum, ein kleines Café, das im April 2020 öffnen soll. Bis dahin will der neue Wirt mit weiteren Veranstaltungen wieder mehr Besucher locken. Am 7. März gibt es die zweite Dorf-­Disko. Auch Kinoabende kann er sich vorstellen. In einem Raum steht ein großes Billard, Dart spiel ist ebenfalls möglich. Tanzkurse, Tischtennis-Turniere, Kränzle will einiges testen. "Ich möchte das Dorf wecken", sagt er.

Gästezimmer geplant

Es gebe eine sehr bunte Einwohnermischung im Ort. Für jeden soll etwas dabei sein. Schritt für Schritt wird verschönert, erneuert, saniert. Im Obergeschoss entstehen Gästezimmer, die zur nächsten Saison fertig sein sollen. Die Terrasse wird weiter gestaltet, um in der Saison vor allem Radler anzusprechen. "Irgendwann soll sich das Gasthaus wirtschaftlich tragen", so das Ziel des Neu-Trebnitzers, der mit seiner Entscheidung Altes für den Ort bewahren will.

Kontakt für Silvester-Karten:Tel. 015140303974, weitere Infos gibt es im Internet unter www.zur-ostbahn.de