Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Pendler wünschen sich seit Langem sichere Parkmöglichkeiten für ihre Fahrräder am Bahnhof Fürstenwalde , jetzt können diese gebaut werden. Es geht um 46 Boxen, die an fünf Standorten rund um den Bahnhof entstehen sollen.

Laut Verwaltung kostet das gut 96 200 Euro. Da die Stadt 76 440 Euro aus dem "Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung" bekommt, muss sie nur knapp 20 000 Euro selbst stemmen. Da die Summe nicht im Haushalt stand, hatten die Stadtverordneten in ihrer letzten Sitzung des Jahres über die überplanmäßige Ausgaben zu entscheiden. Das Ergebnis fiel einstimmig für die Boxen aus.

Diskussion zum Straßenregister

Wesentlich kontroverser verlief die Debatte zu Punkt zwei der Drucksache, die die Verwaltung erst zu Beginn der Sitzung verteilte: 100 000 Euro sollen für die Erstellung eines Straßenkatasters ausgegeben werden. Das Geld steht zur Verfügung aus dem "Straßenausbaumehrbelastungsausgleich". Den erhalten Kommunen, weil das Land Anliegerbeiträge für den Ausbau bestehender Straßen abschaffte.

"Wir hatten eine Haushaltsklausur, darin gab es für das Kataster keine Mehrheit", erinnerte Stephan Wende (Linke). Zudem habe Fürstenwalde laut Fachamt bereits ein Straßenkataster, nur sei dies nicht digital. Das Digitale wiederum sei die "Kür", sagte Wende, und diese könne sich die Stadt doch laut Bürgermeister bei der derzeitigen Kassenlage nicht leisten.

Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) erinnerte daran, dass auf Antrag der damaligen CDU/FDP-Fraktion 2017 beschlossen wurde, ein Kataster aufzustellen, mit dem anhand von Baujahr und visuellem Zustand Prioritäten für Reparatur und Ausbau der Straßen erarbeitet werden können. "Unser bestehendes Kataster umfasst 20 laufende Meter Regal", sagte Rudolph. Niemand sei in der Lage, aus diesen Akten die gewünschten Informationen herauszuziehen. Dienstleister, die die Straßen befahren, könnten schnell alle nötigen Informationen ins bereits vorhandene Computer-System liefern.

Thomas Apitz (Die Partei) sprach sich dafür aus, das Geld lieber dafür zu nutzen, bekannte Missstände abzustellen – etwa die mangelhafte Regenentwässerung in Trebus und den schlechten Zustand der Mitschurinstraße. Letztlich beschlossen die Stadtverordneten mit deutlicher Mehrheit, die 100 000 Euro ins Kataster zu investieren.

Ausbau Wassersportzentrum

Unstrittig waren überplanmäßige Ausgaben für den Ausbau des Wassersportzentrums in Höhe von 6700 Euro. Den Eigenanteil der Stadt erhöhen Fördermittel des Bundes auf 66 700 Euro. Dabei handelt es sich nur um eine erste Jahresscheibe – insgesamt unterstützt der Bund das Vorhaben mit 1,2 Millionen Euro. Und auch um das vierte Projekt gab es keinerlei Diskussion in der Stadtverordnetensitzung. Es geht um 100 000 Euro für Planungsleistungen für die Kita "Buratino". Das Geld, heißt es in der Drucksache der Stadt, stamme aus nicht benötigten Zuschüssen für Kitas in freier Trägerschaft.