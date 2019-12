MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Nach einem Unfall beging am zweiten Feiertag ein Autofahrer Unfallflucht. In der Wilhelm-Pieck-Straße stieß am Donnerstag ein Pkw gegen ein graues Mercedes Cabrio, welches vorn links massive Schäden davontrug. Um 13.46 Uhr wurde der Unfall der Polizei gemeldet. Der Fahrer des Pkw hielt nicht an und fuhr in Richtung Landstraße 303 davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen kleinen SUV in Weinrot oder Schwarz handeln, der nun vorn rechts Beschädigungen haben müsste. Der Sachschaden am Mercedes liegt bei geschätzten 25 000 Euro.

Info: Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeiinspektion in Strausberg, Tel. 03341 3300, zu melden.