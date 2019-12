Ruth Buder

Beeskow (Freie Autorin) Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit – ein Leitspruch von Ronald Lehmann. Der 60-jährige Maschinenbauingenieur ist seit fast 30 Jahren Inhaber und Geschäftsführer des Beeskower Autohauses Märkisches Tor. Sein Leben lang ist er Benziner und Diesel gefahren, nun steigt er aufs Elektro-Auto um und baut mit seinem Familienunternehmen Ladestationen. Mit ihm sprach .

Herr Lehmann, wann stellen Sie auf E-Auto um?

Meine Frau und ich fahren einen Benziner, einen Audi. Neu bestellt habe ich den Audi e-tron, ein elektrisch angetriebenes Auto der Oberklasse. Der hat bereits eine Reichweite von 400 Kilometern. Als Firmenwagen haben wir seit längerem einen Stromer, einen VW up.

Woher kommt der Sinneswandel?

Ein E-Auto ist ja nachweislich klimaschonender als ein Verbrenner. Dem Thema Klimaschutz können wir uns alle nicht mehr entziehen und wenn wir etwas dafür tun können, ohne auf Komfort und Mobilität verzichten zu müssen, sollten wir es tun.

Heißt das, Autos mit Verbrennungsmotoren sind out?

Nein. Das heißt es nicht. Die E-Mobilität ist eine von mehreren Antriebsmöglichkeiten. Diesel, Benzin und Wasserstoff sind weitere Möglichkeiten. Jeder sollte für sich die individuell beste Lösung finden. Das ist wie bei einer Heizung im Haus, wo es ja auch mehrere Möglichkeiten gibt, von Öl über Gas bis zu Pellets. Es ist irrsinnig, mit einem Drei-Liter-Diesel das Kind zur Kita zu fahren und das Auto dann kaum noch zu nutzen. Diesel und Benziner werden auch in Zukunft vor allem von Langstreckenfahrern und von Versorgungsfahrzeugen bevorzugt werden.

Wie stellt sich ihr Autohaus auf die Elektromobilität um?

Bisher haben wir 16 E-Autos verkauft. Die Nachfrage steigt, weil sich das Bewusstsein unserer Kunden ändert. Weil das E-Auto im Kommen ist, haben wir die Werkstattausrüstung angepasst und zehn Mitarbeiter zu Hoch-Volt-Technikern, also zu Spezialisten für E-Autos, qualifiziert. Und wir bilden weiter aus.

Aber das größte Problem ist doch, dass es nicht genügend Ladestationen gibt, an denen ich mein E-Auto mit Strom "auftanken" kann. Dies gilt doch besonders für unsere Region.....

Das wird sich in naher Zukunft ändern. Derzeit befinden sich auf dem Hof des Autohauses "Märkisches Tor" zwei Ladestationen, die jeder nutzen kann. Unser Familienbetrieb wird im nächsten Jahr an öffentlich zugänglichen Stellen in Beeskow, Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde, die sich in unserem Eigentum befinden, weitere zehn Ladestationen errichten. So unter anderem am Autofocus in Fürstenwalde oder auf dem Parkplatz am Opel-Autohaus in Beeskow. Dafür investieren wir rund 150 000 Euro. Die Planung mit E.ON edis zur Versorgung der Ladepunkte mit Strom läuft. Ab April 2020 werden die Ladestationen nutzbar sein. Ich denke, wir Autoverkäufer sind unseren Kunden verpflichtet, ins nächste technologische System zu inves-tieren.

Nicht nur fehlende Ladestationen, auch der höhere Preis schreckt viele Familien noch vom Kauf eines E-Autos ab …

Ja, der Kaufpreis für ein E-Auto ist noch etwas höher. Ein Benziner Golf kostet bei gleicher Ausstattung etwa 2000 Euro weniger als ein E-Golf. Aber es gibt die Förderung, den sogenannten Umweltbonus, vom Staat, E-Auto-Fahrer sind von der Kfz-Steuer befreit und die Verbrauchskosten sind geringer. Man muss alle Seiten sehen, um ein reales Kostenbild zu bekommen.

Trotzdem, die Verunsicherung ist groß: Soll ich in ein E-Auto investieren oder lieber nicht?

Deshalb plant der Wirtschaftsförderverein Oder-Spree, dem unser Familienbetrieb angehört, im März eine Informationsveranstaltung für interessierte Bürger. Sie wird an einem Wochenende im März im Autohaus Märkisches Tor stattfinden, ein genauer Termin steht noch nicht fest. Dort bieten wir die Möglichkeit, E-Fahrzeuge in der Praxis zu testen und mit Experten ins Gespräch zu kommen.

Eine letzte Frage: Wie finden Sie es, dass der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla ganz in Ihrer Nähe, in Grünheide, eine Großproduktion aufziehen will?

Ich finde das super, damit bekommen in unserer Region hochqualifizierte Menschen eine Chance, in einer zukunftsträchtigen Branche zu arbeiten. Es ist ein Schub im Bereich Wissenschaft und Technik. Und ich denke, die Ansiedlung von Tesla wird die Einstellung zum Elektroauto verbessern.