MOZ

Frankfurt (Oder) Opernsänger Björn Casapietra ist am Sonntag, 16 Uhr, in der Frankfurter Konzerthalle zu Gast. Dem Stadtboten stand er vorab Rede und Antwort.

Herr Casapietra, Sie kommen am 29. Dezember für ein Weihnachtskonzert nach Frankfurt. Was kann ihr Publikum erwarten?

Im Moment schwebe ich auf Wolke sieben. Diese Weihnachtstour ist mit Abstand die Schönste, die wir jemals hatten. Egal wo wir hinkommen – überall ausverkaufte Häuser. Berlin, Leipzig, Görlitz, Potsdam. Kein Abend endet ohne Standing Ovations. Ich sage das nicht um anzugeben, sondern weil ich stolz darauf bin. Ich selber bin ein Weihnachtsjunkie, ich liebe diese Zeit heiß und innig. Und noch mehr liebe ich die Lieder. Ich war fünf oder sechs Jahre alt als mein Vater, Herbert Kegel, ein berühmter Dirigent in der DDR mich zur Seite nahm und mit mir am Klavier sämtliche deutsche Weihnachtslieder eingeübt hat. Und dann wurden alle Nachbarn eingeladen und ich sang in den höchsten Tönen vor. Vielleicht spürt mein Publikum das heute noch. Das da im Grunde immer noch der Sechsjährige Bub steht, der vor den Nachbarn Weihnachtslieder singt.

Auf was für Lieder dürfen sich die Menschen freuen?

Das "Ave Maria" von Schubert, das Wiegenlied von Brahms, "Still still still, weil’s Kindlein schlafen will", "Tochter Zion", das von den Nazis verboten wurde, der DDR-Klassiker "Sind die Lichter angezündet", das berührende "Hallelujah" von Leonard Cohen und natürlich besonders weil das neue Jahr bevorsteht, die Vertonung von Dietrich Bonhoeffers großartigen Gedicht "Von guten Mächten wunderbar geborgen". Hinzu kommen italienische, englische, französische Weihnachts- und Winterlieder. Es ist ein so wunderschönes Programm. Ein paar der klassischen Tenor-Hits haben wir natürlich auch dabei.

Hat sich das Programm in den vergangenen Jahren verändert?

Es gibt einen Grund dafür, warum wir seit zehn Jahren damit erfolgreich durch das Land touren. Wir haben das Programm immer wieder geändert und verbessert. Und im Moment ist irgendwie alles perfekt. Und am Ende möchte ich mit meinem Publikum wirklich eine große Party feiern. Ich höre nach unseren Konzerten sehr oft den Satz: "Ich hätte nie gedacht, dass Klassik so viel Spaß machen kann". Das ist für mich das größte Kompliment.

Was verbindet sie mit Frankfurt?

Ich bin im Grunde in Brandenburg aufgewachsen, war auch viel in Frankfurt als ich Kind war. Ich habe heute noch Freunde dort. Aber das großartigste an dieser Stadt ist diese tolle Konzerthalle CPE Bach. Die Akustik ist einfach einzigartig. Ich habe dort ja schon das ein oder andere Konzert gegeben. Für mich ist das sowieso eher eine Kirche als eine Konzerthalle, was sie ja auch mal war. Die Akustik harmoniert ganz großartig mit meiner klassischen Tenorstimme. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue wenn wir dort hinkommen. Ich möchte in Frankfurt ein Konzert singen, das keiner mehr vergisst. Gerade wenn ich Weihnachtslieder singe, fühle ich mich meinem verstorbenen Vater, dem berühmten Dirigenten sehr nahe. Es ist immer ein emotionaler Moment. Ich möchte, dass mein Publikum aus dem Konzert geht, und das Gefühl hat, dass die Sterne am Himmel etwas heller leuchten.

Tickets für das Casapietra-Konzert gibt es unter 0335 4010120, ticket@muv-ffo.de oder an der Abendkasse. Sie kosten zwischen 22 und 33 Euro. Kinder bis 4 Jahre haben freien Eintritt.