MOZ

Beeskow (MOZ) In den Morgenstunden am Heiligabend kam es zu zwei Einbrüchen. Unbekannte brachen in ein Beeskower Einfamilienhaus am Siedlerweg ein und entwendeten Bargeld. DieKriminalpolizei konnte Spuren finden und sichern, die im Zuge der weiteren Ermittlungen auszuwerten sind. Auch in Leißnitz wurde am Heiligabend zwischen 1.30 und 5.30 Uhr Bargeld gestohlen. Diebe hatten sich Zugang zu einem Gewerbebetrieb verschafft. Schaden: mehrere hundert Euro.