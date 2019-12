Marco Winkler

Beetz (MOZ) In der Heiligen Nacht zum 25. Dezember wurde bei Beetz ein Reh gerissen und komplett ausgeweidet. Wie Ortsvorsteher Peter Winkler (SPD) informiert, sei das Tier am sogenannten Bergfeld, der Region oberhalb des Beetzer Sees am verlängerten Mühlen- und Triftweg, gefunden worden. War es erneut der Wolf? Spekulationen machen die Runde. "Man sieht einen Kehlbiss, der typisch für den Wolf ist", sagt Michael Ohletz, zweiter Vorsitzender des Kreisjagdverbandes. Ohletz ist zudem als Wolfskundiger im Landesjagdverband für den Bereich Oberhavel zuständig. "In diesem Jahr haben wir in Beetz/Sommerfeld zehn gerissene Tiere gefunden, an denen ein Kehlbiss sichtbar war. Alles, auch die Art, wie das Wild gerissen wurde, deutet auf den Wolf hin", sagt er.

Ohletz muss sich oft anhören, dass Hunde am Werk gewesen sein könnten und dass der Wolf stigmatisiert werde. "Das ist Unsinn", sagt er mit Nachdruck und nach fast 20 Jahren Jagderfahrung. "In der ganzen Zeit hatten wir solche Vorfälle nicht." Es habe angefangen, als vor mehr als zehn Jahren der Wolf zurück nach Brandenburg kam. "Schlagartig können nicht alle freilaufenden Hunde angefangen haben, Dam- und Rotwild zu reißen." Zudem ist seit diesem Herbst bekannt, dass ein Wolfspaar in der Rüthnicker Heide sein Revier hat. Die beiden Tiere haben in diesem Jahr wahrscheinlich auch Nachwuchs bekommen. Ein Wolf ist kürzlich bei Rüthnick in die Fotofalle eines Jägers gelaufen.

In ganz Deutschland gebe es laut Ohletz mittlerweile zwischen 1 000 und 1 300 Wölfe. Die meisten im Osten. "Der Schaden am Wild und an Zuchttieren wie Lämmern und Kühen ist immens gestiegen, der Mufflon-Bestand ist so gut wie auf Null gesunken." Durch den bundesweiten Waldumbau würden Jäger in die Pflicht genommen, das Wild zu reduzieren. Dagegen wehren sie sich jedoch. "Wir wollen nicht als Vernichter des Wildes gelten, sondern dieses Kulturgut erhalten." Der Wolf reguliere mit. Allerdings sehr zum Ärger betroffener Tierzüchter.