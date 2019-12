MOZ

Temmen 18 Feldsölle im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sind in den vergangenen Monaten vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und dem Bio-Landwirtschaftsbetrieb Gut Temmen wiederhergestellt worden. Die sich auf den Flächen des Betriebs in der Uckermark befindenden Kleingewässer haben eine landesweite Bedeutung als Fortpflanzungs- und Lebensraum für viele Amphibienarten, waren jedoch weitgehend verlandet.

Schlamm ausgebaggert

Daher hatte der BUND Brandenburg als Projektträger Mittel für die amphibiengerechte Erneuerung von acht Feldsöllen bei den Orten Voßberg und Willmine beantragt. Weitere zehn Feldsölle bei Temmen renaturierte das Gut Temmen in eigener Trägerschaft. Die Planung und Bauleitung hatte die Agrar- und Umweltplanung Hermann Wiesing übernommen.

Insgesamt knapp 40 000 Kubikmeter Schlamm wurden seit September aus den von der Eiszeit hinterlassenen Senken ausgebaggert und auf den angrenzenden Äckern verteilt. So verbessern sich durch das von Land und Bund geförderte Projekt die Lebensbedingungen von Arten wie Libellen und Lurchen. "Durch den Regen der letzten Wochen steht bereits Wasser in den Söllen. Rotbauchunken, Laubfrösche und Kammmolche werden die wieder hergestellten Gewässer im Frühjahr bestimmt schnell besiedeln", sagt Michaela Kruse, Moorschutzreferentin beim BUND Brandenburg. "Klar ist aber auch: Wir brauchen dringend eine flächendeckende Verbesserung der Lebensräume für Amphibien. Pestizide, fehlende Gewässerrandstreifen und große Agrarflächen ohne Hecken – große Teile der Agrarlandschaft sind für sie ein lebensfeindliches Terrain. Zum Glück ist das auf den ökologisch bewirtschafteten, strukturreichen Flächen rund um die jetzt renaturierten Gewässer anders." Im Gut Temmen sieht man es ähnlich: "Wir freuen uns, dass die Feldsölle künftig zu einer größeren Vielfalt mit zahlreichen gefährdeten Arten auf unseren Flächen beitragen können. Außerdem können sich die Kleingewässer in Dürreperioden positiv auswirken", so Betriebsleiterin Maya Nöller.