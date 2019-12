Martin Risken

Mildenberg (MOZ) So kann es auch gehen: Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Mildenberg freut sich über Verstärkung. Nach Abschluss seiner Ausbildung zum Truppmann ist Pascal Mau von der Jugendwehr in die Einsatzabteilung gewechselt. Damit zählt diese nun insgesamt 15 Kameraden, vier davon sind Frauen. Über eine große Leistungsbereitschaft seiner Kameraden freute sich Ortswehrführer Arnim Dahlenburg, Insbesondere nahmen die Kameraden an zahlreichen Ausbildungen teil. Darüber hinaus wurde die Ortswehr im zu Ende gehenden Jahr zu 29 Einsätzen gerufen. Der Stallbrand auf dem Grüpa-Hof in Klein-Mutz und der Absturz eines Kleinflugzeuges bei Badingen waren dabei außergewöhnliche Ereignisse. Allerdings: Drei Einsätze mussten die Mildenberger ablehnen, weil tagsüber nicht genügend Kameraden vor Ort waren, die ausrücken konnten. Die Jugendwehr ist weiterhin sehr aktiv in Mildenberg, Oliver Gaab leitet die Nachwuchsabteilung mit ihren gegenwärtig elf Mitgliedern. Das Jahr 2019 war von vielen "tollen Ereignissen" wie dem Ferienlager in Großväter im Mai und dem Jahresabschluss im Juni in Mildenberg geprägt. Die Leistungen bei den Wettkämpfen wie dem Stadtausscheid der Jugenwehren mit einem siebten Platz blieb ausbaufähig. Eine Reihe von Beförderungen und Ehrungen nahmen Fred Graupmann als Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung und Rainer Schröder als stellvertretender Stadtbrandmeister vor. Oliver Gaab wurde zum Oberfeuerwehrmann und Peter Maser zum Oberbrandmeister befördert. Für zehn Jahre treue Dienste erhielten Oberfeuerwehrfrau Jennifer Kempf, Tobias Ehling und Manuel Ehling die Treuemedaille des Landes in Kupfer. Außerdem bekamen für gute Kameradschaft und herausragendes Engagement Tobias Ehling und Oberbrandmeister Arnim Dahlenburg Auszeichnungen der Wehrführung überreicht.