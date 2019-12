Andreas Wendt

Potsdam (MOZ) Lang, lang ist es her, als Peter Alexander "Die kleine Kneipe in unserer Straße" besungen hat, in der Opa sein Feierabendbier und einen Kurzen zischte, bevor er den Badeofen angeheizt hat. Die Dorfkneipe kämpft auch in Brandenburg ums Überleben. Gerade auf dem Land, wo schon der Konsum sich nicht mehr rechnete und inzwischen verfällt – einer der wenigen Treffpunkte neben der Kirche, wo die Gemeinde miteinander ins Gespräch gekommen ist.

Die Gründe für die Krise der Schankwirtschaften auf dem flachen Land sind vielfältig. Das Rauchverbot? Möglich, aber unwahrscheinlich. Eher sind es veränderte Ansprüche. Am Tisch zu sitzen und Skat zu spielen oder den neuesten Dorftratsch zu verbreiten, lockt niemanden mehr aus der warmen Stube – und selbst wenn hilft der Umsatz dem Wirt nicht, den Laden am Laufen zu halten. Sportvereine und Gemeinden haben inzwischen Versammlungsräume, die für Feiern und andere Events der Dorfgemeinschaft offen stehen. Das Nachsehen hat der Wirt, der letztlich nicht glücklicher enden wird als der "Tante Emma"-Laden.