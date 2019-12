Britta Gallrein

Eberswalde (MOZ) Die Freude war riesig beim FSV Bernau. Ungeschlagen setzte sich das Team von Trainer Matthias Schönknecht am Freitagabend in der Sporthalle Westend in Eberswalde gegen sechs weitere Mannschaften durch.

Platz zwei belegte Lokalmatador Preussen Eberswalde, der mit Kim Schwager auch den besten Torschützen (neun Treffer) stellte, vor der TSG Einheit Bernau auf Rang drei.

Auf den weiteren Plätzen folgten Grün-Weiss Ahrensfelde, FSV Schorfheide Joachimsthal, Union Klosterfelde und Fortuna Britz.