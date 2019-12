jm, Uwe Werner

Schwedt/Angermünde Nur noch ein paar Tage zählt das zu Ende gehende Jahr 2019. Eine ideale Möglichkeit, sich die vielleicht über die zurückliegenden Feiertage "angefutterten" zusätzlichen Kilo wieder – zumindest teilweise – abzutrainieren, bietet sich beim 7. Schwedter Fielmann-Silvesterlauf. Er startet am 31. Dezember um 10 Uhr in der Vierradener Straße der Oderstadt. Eine deutliche Veränderung gibt es dabei gegenüber den Vorjahren beim Streckenlauf, um das kleine volkssportliche Event für alle Teilnehmer noch etwas attraktiver zu gestalten. Es wird ein Rundkurs von 1000 Metern Länge in der Schwedter Innenstadt vorbereitet.

Start und Ziel befinden sich in Höhe der Touristik-Information in der Vierradener Straße. Dann geht es über Oderstraße und Vierradener Platz in Richtung Stadtpark. Nach einer Runde im Park geht es zum Ausgangspunkt zurück. Jeder Teilnehmer kann hier selbst entscheiden, wie viele Runden er absolvieren möchte. Der Kurs eignet sich nicht nur für Läufer, sondern auch für Walker oder einfach für einen sportlichen Spaziergang. Jeder ist willkommen, sagen die gastgebenden Schwedter Hasen.

Im Ziel erhält jeder Teilnehmer, der den Rundkurs absolviert hat, ein Los und hat damit die Chance, einen Karpfen oder einen anderen Preis zu gewinnen.

Rund 20 Kilometer weiter gehen auf Einladung der Laufgruppe "Lokvögel" Interessierte auf dem Jahnsportplatz an den Start zum lockeren – inzwischen 41. – Angermünder Silvesterlauf mit anschließendem kleinen gemütlichen Beisammensein. Auch hier kann sich jeder seine Streckenlänge selbst wählen.

Neujahrstreffen in Templin

Während sich viele nach einer langen Silvesternacht sicher noch einmal im Bett umdrehen oder gerade am Frühstückstisch sitzen werden, erwartet die IG-Postheim-Gruppe erneut zahlreiche Sportbegeisterte am 1. Januar zum Neujahrslauf. Auch Nordic Walker können eine gemütliche Runde drehen. "Bereits zum 19. Mal wird es bei unserem Neujahrslauf durch die Buchheide aber nicht um rekordverdächtige Laufzeiten, sondern um den gemeinsamen Spaß an der Bewegung gehen", informiert der Postheim-Vereinsvorsitzende Harald Rau. "Wer möchte, kann gern den Acht-Kilometer-Kurs in unserem Laufpark am Lübbesee unter die Laufschuhe nehmen."

Start am ersten Tag des neuen Jahres ist um 11 Uhr am Biergarten des Ahorn-Seehotels. Im Ziel kann dann mit Apfelpunsch oder Glühwein auf ein gesundes Jahr 2020 angestoßen werden. Für jeden Teilnehmer gibt es eine Erinnerungsurkunde.