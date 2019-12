Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Das Eisenhüttenstädter Radsportzentrum am Lilienthalring ist um eine Attraktion reicher. Kurz nach seiner zweieinhalbwöchigen Weltcup-Tour durch Asien und Ozeanien mit zwei zweiten und einem fünften Rang jeweils im Omnium hat der 33-jährige Radprofi Roger Kluge wie im Frühjahr einen Abstecher zu seinem ersten Verein in Eisenhüttenstadt vorgenommen und dort ein sig­niertes Trikot seines derzeitigen Arbeitgebers Lotto Soudal hinterlassen.

Im Schlepptau hatte der Olympia-Zweite von 2008 im Punktefahren und Weltmeister im Zweier-Mannschaftsfahren von 2018 und 2019 seine beiden Brüder Patrick und Dennis. Während mit Patrick der Älteste Vorreiter der Kluges im Radsport war und Anfang der 1990-er-Jahre als Zweiter der Berliner Kids-Tour und Sportschüler in Cottbus es auch zu beachtlichen Meriten brachte, hatte mit Dennis der Jüngste seine Radsport-Karriere in Eisenhüttenstadt eher ruhig angehen und dann auch ganz behutsam ausklingen lassen. Zusammen mit seinem ältesten Bruder ist Dennis, der drei Jahre Mitglied im Radsportverein war, beruflich tätig in Bayern.

Roger Kluge hingegen hatte 1995 als Neunjähriger in Eisenhüttenstadt mit dem Radsport begonnen, drei Jahre später war er an die Lausitzer Sportschule gewechselt. Dort trat er bis 2007 für den RK Endspurt Cottbus in die Pedalen, um dann im LKT Team Brandenburg sich auf seine Profi-Laufbahn vorzubereiten. Anschließend ging das Straßen-Ass, das wie kein anderer weltweit nahezu nebenbei so erfolgreich auf der Bahn fährt, für Milram, Argos-Shimano, NetApp-Endura, IAM Cycling, Orica-Scott, Mitchelton-Scott und seit diesem Jahr für Lotto Soudal an den Start. Weitestgehend fährt Kluge das jeweilige Sprint-Ass an und ist bei Gelegenheit auch selbst erfolgreich. So mit einer Etappe beim Giro d`Italia 2016. Bislang hat er den Giro viermal bestritten und die Tour de France dreimal.

Zugegen im Radsportzentrum war sein erster Trainer Detlef Möws. Mit ihm tauschte sich Roger Kluge auch über seine nächsten Auftritte aus. So lässt er als Titelverteidiger die Deutsche Meisterschaft im Omnium in Frankfurt (Oder) sausen, um sich in einem Trainingslager auf Mallorca auf die Sechs-Tage-Rennen und die anstehende Bahn-Weltmeisterschaft Ende Februar in Berlin vorzubereiten.

Kleine Herz-OP in Antwerpen

Bei der Weltmeisterschaft ist Kluge für das Omnium vorgesehen, nachdem er durch seine jüngsten Auftritte für den Bund Deutscher Radfahrer höchstwahrscheinlich den Startplatz für die Heim-Weltmeisterschaft gesichert hat. Davor bestreitet der 1,92 Meter große und um die 86 Kilo wiegende Fahrer die Six-Days in Rotterdam und anschließend auf der Straße zum traditionellen Saisonauftakt die Tour Down Under in Australien. Sein erstes Sechs-Tage-Rennen in dieser Saison hatte Kluge bereits im November in Gent bestritten, drei Wochen nach einer kleinen Herzoperation in Antwerpen.

Die vierten Olympischen Spiele sind für Kluge das große Ziel in dieser Saison. Nach Peking hatte er jeweils im Omnium einen vierten und einen sechsten Platz belegt. Für den Bund Deutscher Radfahrer wäre er in Tokyo erneut ein Medaillenanwärter, schließlich war Kluge auf der Bahn zweimal Weltmeister, einmal Europameister sowie jeweils einmal Zweiter bei WM und EM. Möws rechnet damit, dass sein erfolgreichster Schützling nach Olympia die Karriere fortsetzt.