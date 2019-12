Hagen Bernard

Ratzdorf Für Dienstag kündigt derzeit der Wetterbericht Temperaturen um die 6 Grad Celsius an. Am letzten Tag des Jahres veranstaltet der Verein Run & Bike Neuzelle mit Unterstützung der Gemeinde Neißemünde zum 18. Mal den Oder-Neiße-Silvesterlauf in Ratzdorf. Damit stehen die Zeichen gut, dass es ähnlich hohe Starterzahlen gibt wie im Vorjahr. Damals hatten sich bei 5 Grad Celsius 238 Starter eingefunden.

Der Start auf dem flachen Rundkurs nahe der Oder-Neiße-Mündung erfolgt um 10 Uhr auf dem Parkplatz beim Feuerwehrhaus in Ratzdorf. Die Distanzen betragen 2,4 und 4,8 Kilometer. Geehrt werden jeweils die drei männlichen und weiblichen Erstplazierten auf beiden Distanzen. Auf die Besten warten traditionell kleine Sachpreise. Alle erhalten eine Teilnahme-Urkunde und eine Medaille. Kostenlos sind im Ziel auch Tee, Bockwurst mit Brötchen, der obligatorische Pfannkuchen von der Bäckerei Lehmann aus Coschen und auch Glühwein.