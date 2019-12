Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ, Joachim Weihrich) Die Leichtathleten der SG Gaselan Fürstenwalde zeigten bei den letzten Hallenwettkämpfen in Potsdam und Neubrandenburg vor der Jahreswende noch einmal ihr hohes Leistungsniveau. Sie bereiten sich nun auf die im Januar anstehenden Wettbewerbe vor.

Beim Adventssportfest im Potsdamer Luftschiffhafen steigerte der 14-jährige Wyneken Dükert seine Hochsprungbestleistung auf 1,73 Meter, womit er klarer Sieger wurde. Sein Vereinskamerad Levi Schulz (U 18) siegte mit 6,06 m im Weitsprung und stieß die Fünf-Kilo-Kugel auf die Siegesweite von 12,09 m. Beim Weihnachtssportfest in Neubrandenburg setzte Levi Schulz mit 6,25 m als Zweiter im Weitsprung und 7,44 Sekunden über die 60-Meter-Sprintdistanz als Dritter neue persönliche Bestmarken.

In der weiblichen Jugend U 18 siegte Mia Merten mit hervorragenden 5,93 m im Weitsprung, womit sie derzeit die deutsche Hallenbestenliste anführt. Libby Buder (W 15) ging in vier Disziplinen an den Start und siegte jeweils überlegen. Sie sprang 5,80 m weit, 1,70 m hoch, stieß die Drei-Kilo-Kugel auf 11,76 m und sprintete die 60 m in 7,92 s. Bereits in der Woche zuvor war sie im Sprintcup in Neubrandenburg nicht zu schlagen und erzielte beachtliche Sprintzeiten: über die 30-m-fliegend-Distanz in 3,29 s, im 60-m-Sprint in 7,83 und erstmals über die 200 m in 25,28 s. Beide Mädchen sind seit dem neuen Schuljahr auf der Sportschule und starten ab 2020 für den SC Neubrandenburg.

Quali für U-18-EM im Visier

Übrigens traut Joachim Weihrich der 16-jährigen Mia Merten auch den Sprung zu den Freiluft-Europameisterschaftender U 18 im Juli im italienischen Rieti zu. Die Qualifikationsnorm dafür beträgt sechs Meter. "Die hat Mia drauf, wird aber zwischen 6,10 und 6,20 Meter springen müssen, um sich gegen die deutsche Konkurrenz durchzusetzen. Auch das kann sie schaffen", glaubt der Trainer.

Luisa Kosch und Joanne Schiffer – beide weibliche Jugend U 20 und bereits im dritten Jahr in Neubrandenburg – dominierten den Sprint und Weitsprung beim Weihnachtssportfest. Luisa Kosch gewann über 60 m in guten 7,92 s, beim Sprintcup lief sie sogar 7,82. Joanne Schiffer siegte im Weitsprung mit 5,79 m.

Im Januar stehen die Landes-Hallen-Meisterschaften sowohl in Berlin-Brandenburg als auch in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Programm. Die Fürstenwalder Leichtathleten scheinen dafür gerüstet zu sein. Aber sie tun auch viel dafür. So hat Trainer Joachim Weihrich noch im alten Jahr drei Übungs-Tage (Freitag, Sonnabend, Montag) sowie den 2. und 3. Januar in Fürstenwalde angesetzt, an denen auch Sportlerinnen aus Neubrandenburg mit von der Partie sind.

Der erste Wettkampf des neuen Jahres steht dann für die Leichtathlten der SG Gaselan am 11./12. Januar in Berlin an. Dort wird Trainer Weihrich mit Levi Schulz und Wyneken Dükert beim Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest in der Rudolf-Harbig-Halle am Start sein.