Das ganze Jahr über schliefen sie im Koffer: Torsten Gesser mit den Handpuppen aus "Dinner for One". © Foto: Stephanie Lubasch

Jedes Jahr im Dezember erwachen die Puppen für die Frankfurter Variante des Silvesterklassikers Dinner for One aufs Neue im Theater des Lachens zum Leben. © Foto: Michael Benk

Stephanie Lubasch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Alle vier Dezemberabende. Werbung – die braucht das Theater des Lachens längst nicht mehr, wenn es zum Jahreswechsel seine Version des "Dinners for One" auf die Bühne bringt. Und das mittlerweile im zehnten Jahr. Es gibt Zuschauer, für die ist dieses Puppenspiel in der kleinen Bühne in den Gerstenberger Höfen mittlerweile ebenso zur Silvestertradition geworden, wie dessen schwarz-weiße Fernsehvorlage aus den 60er-Jahren. Manche, sagt Theaterchef Torsten Gesser, seien schon bei mehr als der Hälfte der Vorstellungen dabei gewesen.

Aus dem Handgelenk geschüttelt haben er und das Team um Regisseurin Annette Gleichmann und Ausstatterin Anke Lenz diesen Erfolg nicht. Den 18-minütigen Sketch mit Freddie Frinton und May Warden einfach "nur" nachzuspielen, wäre dann doch etwas zu mager gewesen für einen ganzen Theaterabend. Also hat man die Geschichte ein wenig ausgeschmückt und lässt neben Miss Sophie und Butler James auch die unsichtbaren, weil längst gestorbenen Gäste dieser ungewöhnlichen Geburtstagsparty zu Wort kommen: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom werden in ihren Bilderrahmen lebendig und entern als Handpuppen die Szenerie.

Die zweite Besetzung

Bis vor wenigen Tagen allerdings "schliefen" sie noch in einem großen Koffer neben Stühlen, Stellwänden und Kostümen auf einem Rollwagen im Depot. Jede Inszenierung des Theaters des Lachens hat einen oder mehrere Rollwagen, auf denen alle notwendigen Requisiten verstaut sind. Bis das Stück auf Tour geht oder wieder auf dem Spielplan steht.

Im Fall von "Dinner for One" ist das leider nur einmal im Jahr – obwohl es ja eigentlich um einen Geburtstag geht, ist es so fest mit Silvester verknüpft, dass das Publikum es einfach nur im Dezember sehen will. Eigentlich ein bisschen schade, wie Gesser findet, hat die Inszenierung so doch wenig Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Für ihn, Irene Winter und Björn Langhans als Spieler bedeutet das, sich nach vielen Monaten ohne James und Sophie wieder ins Stück finden zu müssen. "Zuerst", berichtet Gesser, "machen wir dafür eine Tischprobe, bei der wir den ganzen Text noch einmal durchgehen." Einen Tag vor der Wiederaufnahme folgt dann eine Durchlaufprobe, und am ersten Aufführungstag – also heute – noch einmal ein Durchlauf mit der Technik. Mehr, sagt der Theaterchef und lächelt, brauche es nicht. "Da unterscheidet sich dann vielleicht doch der Amateur vom Profi." Sollte mal eine einstige Regieanweisung vergessen sein, helfen zur Not die Notizen im Textbuch – und eine DVD, die von jeder Inszenierung angefertigt wird. Gesser, der mit viel Verve und trockenem Humor den Butler spielt, sieht sich zudem ab Weihnachten noch mehrere Male das Fernsehoriginal an. "Bei Freddie Frinton finde ich immer wieder neue Details", schwärmt er und gibt zu: "Kopieren kann man das nicht, man kann sich nur annähern."

Sir Toby und seine Freunde zum Leben zu erwecken, ist da einfacher. Mit ihnen jedoch gibt es andere Probleme. Die Handpuppen sind aus Kautschuk, der sich nach ein paar Jahren zu zersetzen beginnt. Sie alle mussten darum bereits einmal neu gegossen werden. "Sie sind also sozusagen die zweite Besetzung", erläutert Gesser, bevor er den Koffer wieder zuklappt und zurück auf den Rollwagen bringt. Er selbst mag Handpuppen übrigens besonders gern, weil sie – anders als beispielsweise Marionetten - die Bewegungen ihres Spielers schnell und ganz direkt übertragen. Die Frage nach einer Lieblingspuppe allerdings verneint er. "Um glaubhaft zu spielen", sagt er, "muss jede Puppe die Lieblingspuppe sein."