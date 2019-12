Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Die Gemeinde verkauft das Grundstück Mozartstraße 27 mitsamt darauf stehendem sanierungsbedürftigem Wohnhaus.

Der Erlös werde für den kommunalen Wohnungsbau genutzt werden, sagt Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD). Die Verwaltung wird jetzt ein Verkehrswertgutachten in Auftrag geben und das Grundstück zum Verkauf ausschreiben. Wer den Zuschlag erhält, entscheidet die Gemeindevertretung.

Dem entsprechenden Beschluss der Gemeindevertretung war eine kurze Diskussion vorausgegangen. Fritz Viertel (Linke) sprach sich dafür aus, die Immobilie in kommunaler Hand zu belassen, weil in Schöneiche Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen knapp ist. Steinbrück verwahrte sich dagegen, dass die Gemeinde zu viel Grundbesitz aus der Hand gebe. "Wir verkaufen nicht nur, sondern kaufen auch und erhöhen so das Grundvermögen", sagte er. Das Grundstück in der Mozartstraße sei für Zwecke der Gemeinde nicht nutzbar. Die letzten langjährigen Bewohner, zwei Mietparteien, sind nach Worten des Bürgermeisters bereits ausgezogen.