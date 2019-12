Uwe Stemmler

Pillgram (MOZ) Die A 12 bot dort, wo sie von der Verbindungsstraße zwischen Biegen und Pillgram unterquert wird, lange Zeit keinen besonderen Blickfang, wenn man mal von den vielen Windrädern beiderseits absieht. Aber seit einigen Monaten drehen sich linkerhand, Richtung Berlin, auch Kräne, wuchsen Anlagen aus Beton und Stahl.

Hier entsteht ein großes Biomassekraftwerk. Bauherr ist die BKW Pillgram GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der MLK-Gruppe, die den Großteil der Windräder errichtet hat. Mehr als zehn Millionen Euro investiert sie in das Projekt. Im ersten Quartal 2020 soll der Probebetrieb anlaufen, sagt Geschäftsführer Heinrich Lohmann. Künftig werde sie rund sechs Millionen Kubikmeter Biomethan pro Jahr liefern, was etwa dem Verbrauch von 3000 Haushalten entspricht.

Die wichtigsten Bauwerke stehen inzwischen: Das fast 120 Meter lange Silo, also die in Beton gefasste Lagerfläche für Maissilage. Sie ist auch schon zu zwei Dritteln gefüllt. Dann sind da zwei Rundbauten mit 22 Metern Durchmesser. Das sind die Fermenter, erklärt Leo Noethlichs, ebenfalls Geschäftsführer der BKW Pillgram. In ihnen gäre die Silage, 80 bis 90 Prozent des Gases entstehen darin. Von da kommt die Biomasse, in die auch Rinder- und Hühnermist gerührt wird, zum Nachgären in die drei Endlager. Das sind ebenfalls runde Bauten mit bis zu 34 Metern Durchmesser, die zudem noch jeweils eine große Haube haben. Nach rund 150 Tagen ist das Substrat ausgegast.

Am Ende 98-prozentiges Methan

Das so entstandene Biogas enthält knapp über 50 Prozent Methan und wird dann weitergeleitet zur Aufbereitungsanlage, die man an den in die Luft ragenden Behältern erkennt. Sie liefern am Ende 98-prozentiges Methan – per Rohrleitung auf die andere Seite der Autobahn. Dort baut die EWE Netz GmbH eine Anlage, die das Methan weiter veredelt und verdichtet und dann über die in den vergangenen Monaten verlegte Leitung in das Hochdruck-Erdgasnetz einspeist.

Nadine Auras, EWE-Pressesprecherin, bezeichnet die Einspeisung und Verteilung des Biomethans über das Erdgasnetz als einen Baustein für den Klimaschutz und die Energiewende. Mit dieser Technik könne konventionelles Erdgas im Versorgungsnetz zumindest in Teilen ersetzt und die Immission von fossilem CO2 reduziert werden. Das Gas lasse sich direkt zum Verbraucher transportieren und habe damit flexible Anwendungsmöglichkeiten. So könne Biomethan zum Heizen, als Antriebsenergie für Erdgasfahrzeuge genutzt oder in einem Blockheizkraftwerk zu Strom und gleichzeitig Wärme verarbeitet werden. Zudem lasse es sich in Kavernenspeichern zwischenlagern, bis es benötigt wird. Die Pillgramer Biogasfabrik ist eine der wenigen, die aus dem Gas selbst keinen Strom produzieren. "Wir haben 2016 eine ähnlich große Anlage in Gölsdorf/Beerfelde in Betrieb genommen", erzählt Noethlichs. Für die Lieferung der Biomasse, vor allem Mais, habe man Verträge mit den Landwirten in der Umgebung geschlossen, berichtet Lohmann.

Während man sich bei MLK freut, dass man aus Mist Gas und damit Geld machen kann, hält sich die Begeisterung in Pillgram und Biegen in Grenzen. Der Biegener Ortsvorsteher Björn Haenecke beschwerte sich wiederholt über die stark verschmutze Straße an der Baustelle. Die Pillgramer treibt die Angst vor dem zu erwartenden Verkehr um. Denn für An- und Abtransport sind 4000 bis 5000 Lkw-Fuhren im Jahr notwendig. Der Ortsbeirat des Ortsteils von Jacobsdorf war deshalb von Beginn an gegen den Bau. Der damalige Jacobsdorfer Bürgermeister Detlef Gasche plädierte dafür und argumentierte, der Lieferverkehr betreffe eher Biegen als Pillgram.

Die Straße ist auf Biegener Gemarkung noch Kreisstraße. Der Pillgramer Teil wurde zur Gemeindestraße herabgestuft. Im Ort besteht sie aus Betonpflaster, vor dem über 500 Jahre alten Vorlaubenhaus sogar aus historischen Pflastersteinen. Anwohner beklagen Risse in den Häusern, das Gebälk des Vorlaubenhauses musste jetzt abgestützt werden. Die Pillgramer, die das auf die Erschütterungen durch den Verkehr zurückführen, fordern deshalb Tempo-30-Zonen und Tonnagebegrenzung für Lkw. Die Entscheidung darüber liegt beim Straßenverkehrsamt des Landkreises.