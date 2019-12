Kerstin Unger

Pinnow (MOZ) Nach einem erfolgreichen ersten Jahr als neue Betreiber in der "Eisschmiede" in Pinnow haben sich Susann Hardt und ihr Ehemann Robin mit einer tollen Spendenaktion in die Winterpause verabschiedet. Das Geschäft ist gut angenommen, der Sommer war heiß, also ging auch die kühle Erfrischung jederzeit. Also überlegten sich die beiden Betreiber, ihre gesamten restlichen Eisbestände vor dem Jahreswechsel einfach zu verschenken. Richtig gehört: Susann Hardt und Ehemann Robin wollten die Tiefkühlschränke leer bekommen.

Noch Mitte Oktober hatte Robin Hardt reichlich Speiseeis in allen möglichen Geschmacksrichtungen produziert. Der Vorlauf ist notwendig für das beliebte Café auf dem Lande, wo Besucher gern auch mal weitere Wege in Kauf nehmen.

Familie selbst betroffen

Doch an diesem Aktionstag war mal alles anders als sonst: Statt zu bezahlen, konnten die Kunden das Spendenglas füllen helfen, und zwar für den Verein Uckermark gegen Leukämie. "Auch unsere Familie war von der heimtückischen Krankheit betroffen", berichtet Susann Hardt. "Deshalb kamen wir auf die Idee, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei zu unterstützen." Sie nahmen Kontakt mit Ines Baumgarten vom Verein "Uckermark gegen Leukämie" auf, welcher am Sonntag im Café auch eine Registrierung ermöglichte. Und wer mitmachte, bekam noch zusätzlich einen Fünf-Euro-Gutschein für die nächste Saison der "Eisschmiede" dazu.

Das Angebot wurde von den Kunden rege genutzt. Das Spendenglas war kurz nach der Öffnung schon gut gefüllt. Alle Behälter mit 12 bis 15 unterschiedlichen Eissorten waren am Ende leer und das Ehepaar Hardt begeistert. "Wir hatten noch so viel in Reserve, dass die Kunden es fast gar nicht geschafft haben, alles Eis aus unseren Tiefkühltruhen mitzunehmen", so Robin Hardt.

Insgesamt 636 Euro an Spenden kamen allein auf diese Weise für den Verein Uckermark gegen Leukämie zusammen. Bei den Typisierungen lief es etwas schwieriger aufgrund von Erkältungen und Erkrankungen. Daher soll im neuen Jahr dazu noch eine Aktion gestartet werden.

Jetzt wird eine Verschnaufpause eingelegt, bevor die Vorbereitungen fürs nächste Jahr beginnen. Am 4. April sind wieder alle Gäste herzlich willkommen.

Auf der Internetseite uckermark-gegen-leukaemie.de informiert der gleichnamige Verein über laufende Aktionen, Typisierungen und Spenden. Dort ist auch das Spendenkonto angegeben.