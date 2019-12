Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Die erste hauptamtliche Feuerwehrfrau aus der Uckermark ist eine Fußballerin. "Es heißt ja eigentlich, Feuerwehr und Fußball passt nicht, weil sich die Bereitschaftsdienste nicht mit den Trainings- und Spielzeiten vertragen", erzählt Paula Schönborn bei einem Gespräch in der Schwedter Feuerwehrwache. Doch die Stürmerin des VfB Gramzow lässt sich von dieser Legende weder in ihrer Freizeitgestaltung noch in ihrem neuen Beruf beirren. Seit Herbst arbeitet sie im Vorbereitungsdienst für die Schwedter Feuerwehrwache und wartet nun auf ihren ersten, einjährigen Lehrgang zur Brandschützerin in Eisenhüttenstadt.

Action und nochmals Action

Zuvor absolvierte die 22-Jährige eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim Amt ihres Heimatortes Gramzow. Jedoch fehlte im behördlichen Alltag die Spannung. Denn Paula Schönborn zählt zu den Menschen, bei denen immer etwas passieren muss. "Ich mag Action und nochmals Action", gibt die Uckermärkerin amüsiert preis und verrät, dass sie in ihrem jungen Leben schon mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen ist. Wiederum sind Action-Filme so gar nicht nach ihrem Geschmack: "Die sind viel zu unrealistisch", schmäht die Feuerwehrfrau in spe. Neben dem Ballsport hegt sie eine Leidenschaft fürs Klettern. Ihr Motto: Hauptsache viel Bewegung. Daher ist nur konsequent, dass sie den Schreibtisch gegen die Uniform der Brandschützer eingetauscht hat und ihren Action-Durst nun im Berufsleben stillen kann. Zuvor testete sie das Wasser und engagierte sich bei der Gramzower Freiwilligen Feuerwehr für die sie einige Tagesbereitschaftsdienste wuppte. In der Zeit ist es Paula Schönborn einmal passiert, dass sie auf dem Fußballplatz stand und die Feuerwehr-Sirene losschrillte. "Aber ich musste weiterspielen, was echt schwierig war", erinnert sich die Retterin heute. Ansonsten kann sie die Unvereinbarkeit von Hobby und Beruf nicht bestätigen: "Es kommt nur selten vor, dass ein Arbeitsdienst auf einem Trainings- oder Spieltag liegt."

Jeder Tag eine Überraschung

Wie ihre Kollegen ist Schönborn zweimal pro Woche im Einsatz und arbeitet ab sieben Uhr in der Frühe 24 Stunden durch. Diese Art von Dienst gefällt der Jüngsten auf der Schwedter Feuerwache, da sie in der restlichen Woche viel Zeit für ihre adrenalinreichen Hobbys hat. Berührungsängste mit dem überwiegend männlichen Kollegium plagen sie nicht. "Ich bin es gewohnt, unter Männern zu sein", versichert Schönborn, die auch keinen Wert auf einen separaten Spind legt. Die Zufriedenheit über ihre Berufswahl zeigt sich in ihrer heiteren Miene: "An meinem neuen Job mag ich die Ungewissheit darüber, was der Tag bringt. Früher auf dem Amt wusste ich immer, was am nächsten Tag anstehen wird." Allerdings fällt ihr nicht immer leicht, die alltäglichen Katastrophen zu verdauen, die ihr im Einsatz begegnen: "Das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe, sind Häuserbrände. Es ist heftig, wenn ein Haus von oben bis unten niederbrennt", sagt die Feuerwehrfrau ernst. Rückhalt bekommt sie von ihrem Freund und ihrer Familie in Gramzow. Insbesondere ihr Vater, der früher als Tischler arbeitete, hatte einen großen Einfluss auf sie: "Er brachte mir das Technische bei", erinnert sich die Tochter.

Als nächstes steht bei ihr nun der C1-Führerschein an, damit sie später die schweren Löschfahrzeuge zu den Einsätzen bewegen kann. Und vielleicht, in ein paar Jahren, wenn alles nach Plan läuft, trifft man die erste uckermärkische Feuerwehrfrau mal als Gruppenführerin der Schwedter Brandschützer an.