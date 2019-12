Steffen Göttmann

Bad Freinwalde (MOZ) Karl-Heinz Schwoch, Ortschronist von Altranft, beschäftigt sich eigentlich mit der Geschichte dieses Ortsteils der Stadt Bad Freienwalde. Die bereits erschienene Ortschronik ergänzt er stets durch Hefte, mit denen er einzelne Punkte vertieft. Jetzt ist Schwoch quasi "fremd gegangen" und hat die Erinnerungen des Ofenbaumeisters Otto Bohm (98) in Buchform gegossen. "Er hat mir seine Unterlagen übergeben und mich gefragt, ob ich daraus etwas machen kann", berichtet Schwoch. Bis 1936 könne sich Bohm erinnern. Er habe Listen von Gewerken und Meistern mit Namen und Adresse zusammengestellt. Insgesamt 28 Gewerke gab es in Bad Freienwalde. So erfährt der Leser, dass es nach dem Krieg in Bad Freienwalde 54 Schneidermeister gab.

77 Seiten hat das Heft, in dem auch zahlreiche Fotos zu finden sind. Karl-Heinz Schwoch hat im Eigenverlag 100 Exemplare herstellen lassen. Weil er einen Sponsor gefunden hat, ist die Broschüre in der Tourist-Information, Uchtenhagenstraße 3, kostenlos zu haben.