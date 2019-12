Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In den Wohnkomplexen I bis IV in Eisenhüttenstadt gibt es kein großes Parkplatzproblem. Lediglich an einigen Stellen muss punktuell nachgesteuert werden. Das ist das Ergebnis einer Parkraumkonzeption, die ein Fachbüro im Auftrag der Stadtverwaltung erstellt hat.

Über eine Erkenntnis war Frank Howest vom Fachbereich Stadtentwicklung in der Stadtverwaltung selbst überrascht: "Am städtischen Krankenhaus gibt es kein Stellplatzproblem", fasst der Stadtplaner ein markantes Ergebnis der Parkraumkonzeption zusammen. Das Fachbüro, das die Studie erstellt hat, sieht vielmehr ein Organisationsproblem. Viele Besucher wüssten gar nicht, wo sie ihr Auto abstellen sollen. Inzwischen wurde auf dem Krankenhausgelände ein Parkleitsystem eingerichtet, das den Autofahrern Orientierung geben soll.

Ein Schwerpunkt, wo erkennbar das Parkplatzangebot zu Stoßzeiten nicht ausreicht, ist der Bereich rund um die Schule für Gesundheitsberufe in der Poststraße. Da das für die Einrichtung nicht das einzige Raumproblem ist, wird derzeit über einer Erweiterung nachgedacht. Vorerst wird sich an der Situation, was das Parken anlangt, nicht viel ändern.

Eine weitere Problemstelle ist der Bereich rund um den Einkaufsmarkt und das Stadion an der Diehloer Straße. Dort soll eine Entlastung geschaffen werden, indem Kurzzeitparkplätze eingerichtet werden.

Ansonsten sieht es nach Ansicht des Fachbüros in Eisenhüttenstadt gut aus, was das Angebot an Stellflächen anbelangt. Ziel der Studie war, das vorhandene Angebot zu untersuchen und mögliche Problemstellen zu identifizieren. Der Untersuchungsraum wurde auf die Wohnkomplexe I bis IV sowie die Holzwolle und die Gartenfließstraße beschränkt. Dazu wurden eine Vielzahl von Daten erhoben und verarbeitet, erklärt Frank Howest, unter anderem wurde mittels einer Videowagen-Befahrung ermittelt, wie viel Stellflächen es überhaupt in dem Untersuchungsgebiet gibt.

36 Einzelbereiche

Um möglichst genaue Ergebnisse zu erhalten, wurde das große Gebiet in 36 Einzelbereiche unterteilt, ermittelt, wie viel Beschäftigte dort sind, wie viele es Stellflächen es für Bewohner und Behinderte gibt, wie viel allgemeine und Kurzzeitparkplätze vorhanden sind. Frank Howest räumt allerdings ein: Auch wenn eine Unmenge von Daten erhoben wurden, gebe es keinen 100-prozentigen Stand. "Das sind immer Näherungswerte", erklärt der Stadtplaner.

Das Parkraumkonzept ist ein Baustein eines Verkehrsentwicklungsplanes, den die Stadt erarbeiten lässt. Das Konzept hat drei Bestandteile, erklärt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. Abgearbeitet ist das Parkraumkonzept sowie eine umfangreiche Verkehrserzählung, die Grundlage für den dritten Baustein ist, nämlich für ein Konzept zur Verkehrsberuhigung. Ein erster Anlauf dazu ist vor Jahren schon einmal gescheitert. Damals ging es darum, in weiten Teilen der Wohnkomplexe II und III eine Tempo-30-Zone einzurichten, in einem Bereich zwischen der Friedrich-Engels-Straße und der Straße der Republik sowie zwischen der Karl-Marx-Straße und der Diehloser Straße auf der anderen Seite. Eine Geschwindigkeitsreduzierung wird wieder eine Rolle spielen, verrät Michael Reichl schon einmal. Darüber hinaus wird es auch darum gehen, Hauptachsen, wozu zum Beispiel die Straße der Republik und die Diehloer Straße gehören, künftig mehr zu belasten bzw. den Verkehr dorthin zu leiten, um andere Straßen zu entlasten.