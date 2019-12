Nur aufgestautes Regenwasser? Tino Taube zeigt auf den See im Wäldchen zwischen dem ehemaligen Kreishaus und dem toom-Baumarkt in Eberswalde, aus dem es gelegentlich nach Gülle stinkt. © Foto: Sven Klamann/MOZ

Eberswalde (MOZ) Heiligabend hat es kräftig geregnet. Mit zwei Folgen: Beinahe wäre wieder der Keller des Wohnhauses an der Eberswalder Straße vollgelaufen, an dem das Drehnitzfließ vorbeiströmt. "Diesmal ist die Überschwemmung gerade so ausgeblieben", sagt Tino Taube, der Eigentümer des Gebäudes. Das Wasser vom Himmel hat zudem den Spiegel des benachbarten Sees weiter ansteigen lassen, der auf Höhe der ehemaligen Kreisverwaltung, also zwischen Pumpstation und Baumarkt, entstanden ist. "Die Regenmassen haben dazu beigetragen, dass der See im Moment selbst empfindliche Nasen nicht mehr all zu stark belästigt", betont Tino Taube. Tatsächlich schnuppert es am Freitag, als sich die MOZ vor Ort umschaut, vielleicht etwas faulig, aber nicht mehr nach Gülle.

Drehnitzfließ gleicht Kloake

Doch auf dem Grundstück des betroffenen Anwohners sieht das ganz anders aus. Das Drehnitzfließ, dessen Wasser eigentlich kristallklar ist und bedenkenlos getrunken werden kann, ist eine schmutzig-graue Brühe, deren Dämpfe jeden halbwegs intakten Geruchssinn beleidigen.

"Mindestens seit 2009 sind alle beteiligten Behörden über die mittlere Umweltkatastrophe im Bilde, zu der es hier immer wieder einmal kommt", sagt Tino Taube. Im Sommer vor zehn Jahren habe ein Starkregen ohne Gleichen das aus DDR-Zeiten stammende Regenrückhaltebecken zerstört, das sich in dem Wäldchen befindet und die Niederschlagsmengen aus dem Brandenburgischen Viertel aufnimmt. Damals war auch die Garage auf dem Grundstück von Tino Taube meterhoch voll Wasser gelaufen. Die danach ergriffenen Maßnahmen seien erstaunlich gewesen, blickt der betroffene Anwohner zurück: Das Becken sei verkleinert (!) und geflickt worden. Und am verrohrten Durchfluss unter dem ehemaligen Bahndamm seien Holzbalken befestigt worden, über die regelmäßig Biber auf Wanderschaft herfallen würden. "Mit dem Ergebnis, dass das Wäldchen seither häufiger überflutet ist", bedauert Tino Taube, dem endgültig die Geduld abhanden kam, als er kurz vor Weihnachten von einem zweiwöchigen Urlaub nach Hause zurückkehrte und See und Fließ stinkend antraf.

Gleich zwei Sofortmaßnahmen ließen sich seiner Einschätzung nach umsetzen, die nur minimal Zeit und Geld kosten würden: Vor dem Bahndamm-Durchfluss könnte ein Treibholzabscheidegitter errichtet werden. Und im Regenrückhaltebecken wäre der Einbau eines Wasserstandsensors von Vorteil, der im Ernstfall ein rechtzeitiges Eingreifen der Behörden ermöglichen würde. Vor Weihnachten hat der Anwohner Kreis- und Stadtverwaltung sowie den Zweckverband für Wassersorgung und Abwasserentsorgung (ZWA) eingeschaltet. Und überdies Vertreter nahezu aller im Kreistag und in der Stadtverordnetenversammlung aktiven Fraktionen in Kenntnis gesetzt.

Behörden mit Gesprächsbedarf

Vor dem Fest und erst recht zwischen den Jahren arbeiten insbesondere die Verwaltungen zumeist nur auf Sparflamme. Das ist auch Tino Taube bekannt, der deswegen auf ein "handlungsreiches Jahr 2020" hofft.

Immerhin haben Kreisverwaltung und Zweckverband bereits reagiert. "Kurz vor Weihnachten haben sich drei Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde in dem Wäldchen umgeschaut und keinen Fäkaliengeruch wahrgenommen", sagt Oliver Köhler, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Der hohe Wasserstand sei hydrologisch bedingt, der Faulgeruch natürlich. "Wir nehmen die Beschwerden des Anwohners dennoch ernst und werden zu Beginn des neuen Jahres den Zweckverband einbinden", betont der Mitarbeiter aus dem Kreishaus.

Klärungsbedarf sieht auch Volker Pagel, der Technische Leiter des Zweckverbandes, obwohl er, als er am Freitag im Wäldchen nach dem Rechten sah, ebenfalls keinen Gülle-Eintrag vorgefunden hat. "Um die Situation grundsätzlich zu klären, sollten sich Anfang 2020 alles Beteiligten an einen Tisch setzen", schlug er vor.

Eine Reaktion der Stadt Eberswalde steht noch aus.